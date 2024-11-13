本日日本：50周年限定　Hello Kitty變身大富翁

今年是Hello Kitty 50歲大日子，Sanrio從年初至今不斷推出各種聯乘商品慶祝這個重要時刻，最近又有新搞作，與經典桌遊大富翁（Monopoly）聯手推出Hello Kitty 50周年限定版！相比之前Sanrio合作的大富翁，今次推出的Hello Kitty版帶來了全新的設計概念，不但將每一個地點換成Hello Kitty的世界，還加入了不同版本的Hello Kitty角色，地圖上的每一站都展現不同的Hello Kitty風格，有騎單車的、做Pizza的、還有聖誕節及復活節的造型。遊戲目的就是搜集全部Hello Kitty的經典造型。而在遊戲中的機會卡與命運卡，也變成了蝴蝶結和服裝，打開是充滿驚喜的指令，肯定能融化粉絲的心。連旗子都變成了Hello Kitty的可愛小道具，更加增添了遊戲的趣味。售£34.99（約HK$350）。