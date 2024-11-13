黃建東搭港鐵挨車廂扶手被插行為不當　慘遭網民封暗星

曾於2011年香港先生選舉獲得「演藝潛能大獎」的黃建東，近年憑《福祿壽訓練學院》成功彈起，知名度有所上升，扮嘢才華亦受到好評。黃建東積極爭取機會，平時生活慳得就慳。日前他搭港鐵被網民捕獲，照片被上載到社交網，但分享照片的網民卻說不出黃建東的名字，引起其他網民討論。

網民留言表示：「我好似撞到明星，大家覺得似唔似佢。」相中可見，黃建東以街坊裝打扮外出，看似剛睡醒，被拍下頹樣，更有網民認出黃建東的網民指他暴瘦。此外，他更被網民指，挨着車廂扶手行為不當。黃建東昨日（12日）在社交網親自回應網民各種問題，「係我嚟㗎，不過今日着得勁衰去做treatment，希望唔好嚇親大家。我瘦咗30磅，所以呢個角度睇落塊面好似好瘦咁，其實個身唔瘦㗎，仲要再減。」

至於有網民評他是「暗星」，黃建東亦表示：「我唔係明星，只係一個熱愛表演嘅人，just an 藝人。暗星都得，因為有時候真係暗淡無光到一個點，我自己都嚇親，唉……星途坎坷……不過我會繼續加油，依家仲做埋幕後幫不同的客戶策劃廣告和寫廣告歌，唔知大家有冇聽過嗰首 teka廚餘機歌曲？Have a good Monday everyone~」