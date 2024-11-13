羅毓儀台慶綵排企C位　孖江嘉敏鄺潔楹扮4朵金花

藝人羅毓儀（Yuki）、何泳芍（Honey）、林凱恩等一眾藝人今日（13日）齊集電視城，為《萬千星輝賀台慶》表演環節排練。被安排企「C位」的Yuki笑言只是碰巧安排，她説：「因為我同林凱恩、鄺潔楹同江嘉敏哋扮演『4朵金花』。」她坦言要企C位有壓力，因自己的舞藝只屬一般，擔心會跳得不好影響大家，提到她之前拍新劇《臥底嬌娃》時也有為跳舞場口練舞，她笑指自已記憶力衰退，已忘記得一乾二淨。

問到各人扮演4朵金花中那位藝人？林凱恩笑言她們是歡樂版，沒有特定角色，不過亦有回看當年4朵金花的演出作參考。問到台慶抽大獎信心？她表示自己加入公司將近10年，笑言只抽中過充電器，身旁Yuki即安慰説：「雖然話10年，但其實每年抽一次都係10次啫，唔算好多！」笑指自己抱樂觀態度，希望在明天。

至於Honey就表示台慶除了參與開場表演，亦會負責另一個跳舞環節，笑言可以再多點，又投訴自己沒有獲安排福利：「可以安排多啲同男仔互動囉！我今次只係負責鬧人，但見其他女仔有得抱抱，有一Part係幾個男抬起個女仔，幾有安全感！」她又自爆螢幕初吻仍在，笑指想盡快送出去：「之前拍《痞子殿下》有要求監製加感情戲，但最後都冇。（想獻畀邊個男藝人？）係仔就得，哈哈！」