日本產Ariya e-4ORCE「瀛」格時尚

全新Ariya除有單馬達前驅B6 Prestige，還有雙馬達四驅B9 Performance，兩版本售價相差$15萬，對操控有要求當然是選擇有e-4ORCE的後者。 （胡振文攝）

全新抵港的日產(NISSAN)純電SUV Ariya，在日本製造，車上設計更是「瀛」格時尚。

建基於建基於新研發的CMF-EV底盤平台，雖然車長不到4.6米，但軸距卻有2,775mm之長，加上是全平地台設計，車廂空間比想像中更為闊落。輸港Ariya有單馬達前驅B6 Prestige和這次提供試駕的雙馬達四驅B9 Performance，車載e-4ORCE電子四驅系統，其反應時間只是0.0001秒轉向精準，循迹性和抓地力很高。即使大力些收車，連人帶車衝前情況極輕微，駕駛跟乘坐的同樣舒適，試過就知這e4ORCE有幾正。

Nissan Ariya B9 Performance

規格表

車型：5門5座純電SUV

電池：91kWh鋰離子電池

驅動：前後軸馬達、四輪驅動

最大馬力：214hp

最大扭力：300Nm

0-100km/h：5.7秒

綜合續航力：487km（WLTP）

充電時間：130kW DC直流電（0~80%）約35分鐘；11kW AC交流電（0~100%） 約13小時

車身體積：4,595×1,850×1,660mm（長×闊×高）