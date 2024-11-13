「悲情港姐」葉翠翠生活富泰　大爆富豪飯局內幕

2005年度香港小姐競選冠軍葉翠翠，2015年下嫁建築師丈夫周曉東後育有3子，舉家入住3千呎三層高獨立屋，更有私人花園甚布氣派，有指現時樓價已升至約9千萬港元。婚後減少幕前演出的她轉型成KOL，主力直播帶貨。

日前她就自爆約15、6年前，經常和成功人士食飯，當中有不少得着，表示：「我有問有咩辦法可以成功？大家有冇諗到個成功人士點答我？佢好簡單就答到我呢個問題，佢話你想成功嘅話就去做你自己唔做嘅嘢。即係話你想更上一層樓就係你唔做嘅事情去突破自己，要突破自己先可以做上一層樓嘅人，可能係決策上面，你會得到更好嘅結果。」

她又分享聽過生意人去收購廠的做法：「佢會畀你好多訂單去做，令呢間廠去買好多機器，畀個假希望佢，之後就取消訂單，令佢陷入財困，咁就係收購嘅好時機。商業世界唔係你食我就係我食你，好無人性。如果咁樣先成功就不成也罷？咁就注定你係普通人。」

有「悲情港姐」之稱的她，因母親患有嚴重腎病，父親退休零收入，屋企養落一大竇狗要一個人撐起頭家。

之後她曾與內地富商黃有龍（趙薇老公）拍拖，再突然坐擁兩幢豪宅換來「港姐股神」稱號，最終遭傳出不少負面新聞，更遭無綫雪藏。有傳她因不肯生小朋友而分手，無緣嫁入豪門。對方其後與趙薇在一起。