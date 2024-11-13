保錡3宗罪拖垮蒙嘉慧新節目　被轟低俗不雅急跪低

女星蒙嘉慧近日「出山」，與陳海寧及ERROR成員保錡合作主持日本旅遊節目，惟保錡在節目中多次表現低俗不雅，而遭網民怒轟，力數3宗罪！第一，保錡到劍術學校練劍時，當地小朋友為他綁好制服，他竟然用日文大講AV用語：「Kimochi（舒服）」、「iku（去了）」、「Yamate（不要）」等，嚇到小朋友即時後退兼露出不安表情。

第二，有集眾人去到民宿拖羊散步，保錡見眼前有兩隻羊，即忽然問道：「一個問題，呢個世界得番我同你......」陳海寧搶答：「都唔會！」保錡再補充：「好簡單嘅問題啫，一係我強姦你，一係你殺咗我。」突然出言不遜令拍檔不懂反應，直言不敢相信自己耳朵：「你強姦我？」明顯受到冒犯。第三，保錡好奇問負責人是否刻意分開兩隻羊以防繁殖，但因不諳日文，竟對住幾位婆婆及日本女性，做出羅志祥招牌「空幹」動作，抖動下身，日本人亦明白其意思，用手做出交叉動作回答，場面極度尷尬。

網民直指保錡種種失禮舉動影衰香港人，更狠批他「一粒老鼠屎拖垮成個節目」，對此保錡在社交網限時動態發文：「錯就認，打就企定，對唔住，大家我係做得唔好」，跪低道歉。之後他又稱自己鍾意搞笑，並謂「搞笑真的不簡單」，再被網民批評：「好鍾意搞笑好鍾意搞笑！成個節目咪俾你搞彎晒囉！你啲笑仲要唔好笑，係低級趣味呀！」他就表示：「收到，會學習如何高級趣味，感謝大家留意節目」。