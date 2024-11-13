木南美美　H奶火辣嬌妻

家陣唔少男士都冇諗過成家立室，有人因為冇錢，有人連女朋友都搵唔到……查實唔結婚都一樣可以有「老婆」，好似今日為大家介紹嘅寫真女優木南美美，就一心要成為大家心目中嘅火辣嬌妻。

柔情似水

好多男人就算結咗婚，依然渴望有個紅顏知己陪伴左右，所以喺日本寫真界有唔少女優樂意成為「國民情婦」，好似園都、壇蜜、橋本愛實都係代表人物，唔止樣靚身材正，仲散發住一陣姣味，但係咪代表妻不如妾？咁又未必，好似一心想做國民老婆嘅木南美美，質素同以上一班情婦絕對有得揮！

今年28歲嘅美美，人如其名，相貌娟好，畀到人一種柔情似水嘅感覺，令人好想攬住佢細心呵護。與此同時，美美嘅肌膚雪白到帶有透明感，身材又勁苗條，唔止胸前有對又大又堅挺嘅H奶，條水蛇腰仲要夠晒幼，加埋一個又圓又翹嘅極品桃尻，好難唔用「火辣」二字嚟形容！

勇奪冠軍

木南美美喺2022年投身寫真女優行列，之前係一位美容師，主要幫客人做SPA，手勢仲好好添！美美話自己之所以轉行係因為每次去游水，朋友都讚佢身材一流，於是膽粗粗試吓拍寫真。由於阿妹做開美容，識得點樣化妝，又好努力收身，所以出道之後，狀態愈來愈弗，加埋佢好識得喺鏡頭前發揮自己嘅誘人魅力，人氣亦隨之上升！

最近美美可以話係雙喜臨門，除咗推出首本個人寫真集《 美々との日々》，仲喺第一屆EXMAX小姐大獎賽中奪得冠軍！不過，阿妹冇因為獲獎而自鳴得意，反而訂立更多目標，包括要成為一眾粉絲心目中嘅老婆仔，仲話會喺未來日子帶畀大家更多誘人演出，咁識得為人設想，真係好抵錫！

木南美美近期推出咗唔少寫真作品，登入從社交網，就會知道佢去咗邊度宣傳，仲會睇到唔少靚相添！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：36H-23-37