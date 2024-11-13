癡女搵食秘笈　盡興有計

所謂癡女，即係好色成癡嘅女人，慾火一旦撻着，真係姣到你唔信，究竟佢哋會用乜嘢計仔嚟慰藉自己？會唔會好似一班四仔脫星咁豪放狂野呢？

敢愛敢露

查實癡女唔係成日都咁癡，通常係慾火難耐，先會露出本性！由Elegant Angel製作嘅《Teach Me #7》，搵嚟Sid Knox執導，演出陣容包括Capri Cavanni、Demi Hawks、Leana Lovings等殿堂級癡女系脫星，佢哋喺片中會有一段自白作為開場，解釋癡女性格係點養成，跟住會分享自己如何將色心化為行動。無獨有偶，呢班脫星講到明，只要勇於暴露自己好色嘅本性，就能吸引到好色嘅男士埋身，齊齊享受性愛嘅樂趣。

主動出擊

話明係癡女，點會淨係思想鹹濕咁簡單，一旦發起姣上嚟，往往會主動出擊，就好似《Erotic Threesomes》嘅劇情，令人睇到目瞪口呆。影片由Sweet Sinner出品，由現今人氣癡女系脫星Aidra Fox、Allie Haze同India Summer參演。所謂「物以類聚」，呢班癡女一組成閨密團，色膽零舍大，成日聯群結隊搵男人，無論鄰居、同事，抑或人夫，只要睇得上眼，就會伸出魔掌，有時係一對一床戰，但好多時都係兩女戰一男，鍾意睇三人行演出嘅朋友，不容錯過！

忘我放縱

癡女系脫星嘅演出，點解咁受四仔迷歡迎？想知答案，千祈咪錯過Evil Angel炮製嘅《Hookup Hotshot: E-Girls 22》。影片由Bryan Gozzling執導，搵嚟新一代脫界癡女Maria Kazi、Haley Spades同Cassidy Luxe演出，唔止青春味十足，床戰畫面仲要係極度狂野。故事講述呢班癡女為咗勾引心儀男士，不惜喺對方面前自娛，仲出盡各種情趣玩具添！至於床上表現可以用「忘我」嚟形容，就算劇情略嫌薄弱，淨係欣賞汁液橫飛嘅畫面，都足以令四仔迷豎起拇指！

碟評

好色唔知醜嘅癡女，成日會喺四仔中出現，而今次介紹嘅3套作品更加以癡女作賣點，其中《Teach Me #7》由殿堂級脫星孭飛，床戰精彩唔在講，再加插感性自白，令大家對癡女嘅認識更為立體。至於主打三人行嘅《Erotic Threesomes》，同埋由新世代癡女主演嘅《Hookup Hotshot: E-Girls 22》，都有唔少畫面令人印象深刻，值得一睇！