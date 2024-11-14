【是日通勝】

農曆十月十四

甲辰年 乙亥月 壬午日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、會友

忌：移徙、開倉、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、34、23

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

金牛座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

雙子座：事業遭遇挫折，愛情運亦急跌，心情欠佳。

巨蟹座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

獅子座：各方面運勢皆下跌，今天不宜作重要決定。

處女座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

天秤座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

天蠍座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

人馬座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

山羊座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

水瓶座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

雙魚座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）馬 財運旺

（跌）鼠 人緣差

鼠：是日沖煞，人緣欠佳，小心遇上騙徒。

牛：財運差，不好好保管財物將會有損失！

虎：工作表現不似預期，專注力有待提升。

兔：事業發展機遇陸續有來，可大展拳腳。

龍：工作多阻滯，保持耐性，勿垂頭喪氣。

蛇：做事效率高，易獲得上司與同事認可。

馬：得到高手指點，可在投資市場賺一筆。

羊：能夠妥善分配時間，工作表現有進步。

猴：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

雞：得到伴侶無條件支持，內心感到欣喜。

狗：對自身能力有懷疑，易受外界所影響。

豬：有小人接近，職場多是非，需謹言慎行。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

不宜深交的面相特徵

俗話有云：「相由心生」，人的面相反映其性格、人品。有人宅心仁厚，就顯得慈眉善目；有人居心叵測，自然顯得尖酸刻薄。正如古人所說：「人可不可深交，一眼能識破。」下面一起看看那些不可深交的人，有甚麼面相特徵？

1.天生口鼻歪斜

相書有云：「口鼻歪斜，心術不正。」鼻子明顯歪斜的人，說話容易口不對心、搬弄是非，期望得到別人的認可，或從中取利，分不清為人大義。碰到這樣的人一定要提高警惕，不可深交。

2.唇薄話多

嘴唇的形狀和厚度是判斷一個人性格和命運的重要特徵之一。唇薄之人多薄情寡義，容易出口傷人，且行事好獨斷專行，行為浮誇，好出風頭。

3.眼神飄浮不定

眼睛是心靈窗戶，眼睛最能看出一個人的內心和人品。如果一個人的眼神總是飄忽不定，或不由自主的躲閃，則心眼非常多，凡事喜歡斤斤計較，或在背後做損人的事情，最好遠離。

4.動作輕佻

正如曾國藩所言：「說話不隨意，舉止不輕佻，若遠若近，不親不疏。」習慣於動作輕佻、言語輕浮的人，均不值得深交。