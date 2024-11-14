馬國明高歌行善被讚靚仔　丁子朗擬義賣畫作

視帝馬國明、高海寧剛剛為賀歲電影拍攝完畢，2人現時正式於深圳全身投入無綫新劇《夫妻的博弈》拍攝。日前馬國明亦抽空跟丁子朗、朱敏瀚到珠海出席活動，3位型男甫落車已被包圍，馬國明即席高歌，博得全場掌聲，不少人大讚他愈來愈靚仔，娶了靚湯（湯洛雯）的他更被網民笑指「飲得靚湯多。」

馬國明昨日接受東網獨家訪問時坦言很開心劇組容許他抽少許時間出去接job賺外快：「今次呢個係慈善活動，主要幫助自閉症小朋友，佢哋叫『來自星星』小朋友，活動藉着音樂，畫畫啟發佢哋，希望每個小朋友都健康快樂成長，慈善嘢一啲都唔怕做多，好有意義。」說到賀歲片剛拍竣，他謂：「前晚拍完最後一組，之後我同高Ling漏夜返深圳開劇。」

而朱敏瀚穿着西裝官仔骨骨到場，問他為何要穿樽領衫時，他謂：「因為我借咗套西裝，咁襯得最靚都係呢件衫，好在嗰日都有啲風，唔係好熱，成個過程都好開心。同埋幾難忘係一落車我哋要行一段路先到會場，但沿路都被Fans包圍住，感覺大家都好熱情，尤其是馬明嘅號召力好強，希望之後都可以多啲一齊登台。」問他何時開劇，他謂：「我嘅拍攝一路延期，本來8月開劇，暫定要去到明年年頭先開劇，年頭亦應該會有劇上，所以都好期待。」

至於丁子朗亦不諱言接了的劇集延期拍攝，丁丁受訪時謂：「套劇睇咗劇本，不過會之後先開拍，而珠海活動最開心係關懷特殊兒童嘅畫畫活動，我自己又超鍾意畫畫，所以好開心。（有冇現場同小朋友一齊畫畫？）好可惜就係冇啊！因為小朋友畫畫需時，所以冇同佢哋畫，但係我都有提議可以義賣我啲畫幫佢哋，或者送畀佢哋。」相當有善心。而丁丁現時亦正忙於為台慶綵排，他笑謂：「今次我要打功夫及跳舞，但主要都係參與大抽獎為主，哈哈！」