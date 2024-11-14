身教作例子　羅志祥勸勉後輩謹言慎行

藝人羅志祥（小豬）2020年被舊愛周揚青踢爆喜歡「多人運動」，事後被迫消失一段日子避風頭，直至兩年前「復出」，而「生活不檢點」似乎依然與他畫上等號﹗近日小豬擔任南韓與台灣合辦的男團選秀《SCOOL》導師，該節目將於30號舉行「畢業典禮」，他於第3階段「全球藝人金曲任務」中擔任「舞蹈驗收官」時，特意為一眾學員主講「補習班」，席間他剖開心扉以過去曾經「犯錯」為例，告誡大家當偶像首要的功課便是「愛惜羽毛」，更語重心長地說：「不要像我一樣。」

他語重心長地說﹕「我今天站在你們（學員）面前是甚麼呢？就是不要像我一樣，犯錯﹗當你們的尖叫聲越大，有一天你不小心犯了錯，你們的噓聲就會加倍變得更大，所以這是我要告訴你們的，而我站在這裏，也是要告訴你們要自我警惕，當偶像，你們要靠你們的支持者跟粉絲，所以你們一定要很對得起這個舞台，一定要很對得起你們每一次的表演。」而每次看到學員們被批評，小豬都感到很惋惜﹕「於是決定想幫大家上課，希望能對於圓夢站上夢想舞台有些小小幫助。」此舉教學員們感激不已，大叫有用之餘，更感受到小豬親和及幽默的一面。