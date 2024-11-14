ORIGINSPA尖沙咀旗艦店開幕禮｜引進第五代BTL Exion頂尖新設備

「ORIGINSPA創辦人曾鴻昌先生、商務及經濟發展局副局長陳百里博士、TVB藝人袁偉豪先生、TVB藝人張寶兒小姐、ORIGINSPA創辦人曾秋婷女士、「IBH國際美容健康總聯合會」創會會長彭玉玲女士。由左至右」（客戶提供）

【特約報道】

ORIGINSPA位於尖沙咀美麗華廣場12樓的旗艦店於2024年10月26日盛大開幕。活動榮幸邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里博士、「IBH國際美容健康總聯合會」創會會長彭玉玲女士，以及TVB藝人袁偉豪先生和張寶兒女士擔任主禮嘉賓，並由林盛斌先生(Bob)主持開幕儀式。現場展示了ORIGINSPA最新引入的儀器和全新主題星空房(星空櫻石椅)，並邀請VIP嘉賓參與開幕禮及療程試做。

ORIGINSPA引入第五代BTL Exion頂尖設備，革新非侵入性療程

ORIGINSPA欣然宣布引入第五代BTL Exion設備，這是一項突破性的非侵入性療程，融合了射頻（RF）及TUS技術。該療程能夠自然提升肌膚中透明質酸的含量，增幅高達224%。這意味著，顧客現在可以享受一種無痛、無創的選擇，安全而舒適地重拾青春。BTL Exion技術已被證實能有效促進自體膠原蛋白及彈性蛋白的生成，無需外部添加。這一創新療程不僅能增強肌膚的彈性，還能有效改善肌膚的潤澤度，使顧客重獲青春活力。ORIGINSPA致力於提供最尖端的美容技術，讓每位顧客都能在安全且舒適的環境中，體驗到最卓越的護膚效果。ORIGINSPA期待著為顧客帶來全新的美麗體驗。

ORIGINSPA推出全港首創「星空櫻石椅」療程，帶來獨特的放鬆體驗

ORIGINSPA推出全新療程 — 星空櫻石椅。此療程椅採用櫻島火山石製作，該火山石具備釋放遠紅外線的特性，能深入皮下組織，促進血液循環，並對健康有顯著的益處。此外，櫻島火山石富含負離子能量，有助於活化細胞，提升整體活力。療程中，星空主題房間佈滿璀璨星空燈，營造出舒適而放鬆的氛圍。房間內設有投影機，可播放輕柔的Jazz音樂及電影，讓顧客如置身於一個寧靜的環境中，特別適合情侶共同享受這一美好時光。ORIGINSPA致力於為顧客提供全方位的身心放鬆體驗，讓每一位顧客在星空櫻石椅的療程中，感受到無與倫比的舒適與平靜。

ORIGINSPA全新推出男士專區及Hair房，提升男士療程體驗

ORIGINSPA正式宣布全新男士專區及Hair房的啟用，旨在為男士提供更舒適的療程空間。這一專區專為男士設計，讓他們在享受療程的同時，感受到獨特的關懷與舒適。在男士專區，顧客可以體驗ORIGINSPA獨家研發的ORIGIN HAIR肌源活髮系列療程，該系列引入了Exosome外泌體成分，能有效修復毛囊，並加速頭髮生長速度。這一創新技術不僅提升了頭髮健康，還能幫助男士打造更加自信的形象。ORIGINSPA致力於提供專業且個性化的服務，讓每位男士都能在輕鬆、舒適的環境中，獲得最佳的護理體驗。

ORIGINSPA推出全新療程優惠，立即預約享受專屬優惠價

ORIGINSPA現正推出全新療程，包括第五代BTL EXION療程、ORIGIN HAIR肌源活髮術以及星空櫻石椅，顧客可享受優惠價進行預約。這些療程旨在提供卓越的護理效果，幫助您重拾青春活力與健康。

1️⃣✨HKD980 第五代BTL EXION（眼部療程）✨

2️⃣✨HKD580 ORIGIN HAIR肌源活髮術✨

3️⃣✨HKD328單人享受 HKD598二人同行✨

1. 星空櫻石椅 (30分鐘)

2. 人手・經絡按摩 (45分鐘)

ORIGINSPA尖沙咀分店預約詳情：

WhatsApp預約電話：+852 5686 5336

營業時間：星期一至五（12:00-21:00）星期六（10:00-19:00）星期日（10:00-18:00）

分店地址：尖沙咀美麗華廣場A座12樓1202-03室