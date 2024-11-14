「暈香體質」如何選香水？

秋冬可謂是最適合噴香水的季節，在夏天顯得有些過分甜美、厚重的香氣，卻格外地適合冬天，反而有種暖洋洋的感覺！不過，有部分人卻屬於「暈香體質」，明明在店內試聞時非常喜歡該味道，可噴在身上卻覺得悶悶地、暈暈地，甚至會誘發頭痛、惡心等不適症狀。不想遇到以上狀況，選香水時就一定要先了解以下知識。

香水的主要成分為酒精、香精和小量的水，而酒精在香水中的佔比為7至8成，發揮到擴散香氣的作用。除了酒精外，亦有以油性溶劑為基底的香水，不過在香氣擴散力，以及香味表現力比酒精香水差。而香水中揮發香味的物質為香精，有天然香精和人工香精，前者由花朵、果皮、樹木、植物根莖中提取或萃取精油；後者通過合成分子等方式模仿想要的味道，常見的人工合成香精有西瓜酮、龍涎香等。香水氣味除了有經典的三調結構（前調、中調、後調）外，還有線性香水，即是沒有明顯香味變化，由頭到尾都是同一個味道的香氣。

香水根據香調來分類，主流的12香調分類中，可劃分為以下4種風格和12香調：

溫柔風格：花香調、美食調、果香調

清新風格：柑橘調、水生調、綠葉調

古典風格：芳香調、馥奇調、西普調

沉穩風格：木質調、東方調、皮革調

以上香調中有部分特別容易導致暈香，例如清新、純淨，帶有海風、海水氣味的水生調，水生調的香材多數是通過化學合成材料來模擬大自然的海洋氣息，其中西瓜酮就是主要成分之一。由於水生調大多香材都是人工化合物，因此難免令人聯想到刺鼻的化工品，故容易引起頭痛、惡心等暈香症狀。

最常見的花香調，其柔美的香氣令不少人都為之喜愛，但是花香調中，白花系的香水尤其容易讓人暈香，那是因為部分白花中含有一種名為「吲哚」的成分，這種成分在糞便和腐爛物中同樣存在，對於嗅覺敏感的人來説，容易導致身體不適，常見的白花有茉莉、晚香玉、梔子花、木蘭、雞蛋花、百合、橙花、依蘭等。另外，容易暈車的人最好避開皮革調，因為會令人聯想到搭車時，封閉車廂裏皮革座椅的味道。東方調通常會用辛香料來營造異域風情，如丁香、肉桂、粉紅胡椒等，這類味道或許會有些刺鼻。大家可以根據日常生活中的體驗，總結出一些自己無法接受的氣味，並在購買香水是檢查香調表，避免購入含有此類香料的香水，從根源避免暈香。如果只是有輕微暈香症狀，則可以在安全的前提下進行脫敏訓練，從低濃度、小量的方式循序漸進地適應那些香水。