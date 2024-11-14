性感女神Sydney Sweeney登荷里活號封面　批評圈中女星互踩

被喻為新一代性感女神的27歲美國女星Sydney Sweeney，登上《Vanity Fair》雜誌荷里活號封面，與前輩妮歌潔曼（Nicole Kidman）與素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、電視劇《毒癮女孩》（Euphoria）拍檔Zendaya、電影《真的狠愛你》（Anyone But You）拍檔Glen Powell、以及韓國女團BLACK PINK成員Lisa等12個紅星拍攝三頁式大合照。

Sydney於社交網站分享封面，留言表示：「好榮幸可以同咁有才華、犀利嘅藝人合照。呢一年真係好痴線瘋狂，永遠多謝你哋。」不過曾被著名女監製Carol Baum嘲諷醜樣與沒演技的Sydney，於雜誌訪問批評圈中女星虛偽：「見到女人踐踏其他女人，尤其係業界其他地方成功嘅女人，見到女新人好努力實現夢想時，嘗試打擊同抹黑佢哋任何作品，實在令人灰心。全行所有人都話『女性支持女性』，全部都冇發生過，所有都係假象，掩飾佢哋背後點樣講人壞話。」

她提出解釋：「點解會咁，有好多研究同唔同意見，我讀過解釋係，我哋成代人成長時，係被教育只有一個女性可以去到最頂。只有一個女人可以奪得個男人。只有一個女人可以……唔知，得到任何嘢。所以全部人覺得要互相鬥爭，或者拉低嗰個女人，而唔係大家一齊扶持對方上去。我都仲諗緊呢個問題。我只係嘗試做到最好，點解我會被攻擊？」