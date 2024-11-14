【IB攻略】IB學生在香港入讀醫科

在香港，若IB學生希望進入「神科」（即香港大學或中文大學的醫科），除了需要具備非常優秀的成績，還需要進行充足的準備。以下是一些具體的建議：

學術準備

重點科目：在IB課程中，應特別加強數學、化學和生物的學習，努力在這些科目中獲得最高分數。

選擇合適的科目：建議選修化學和生物作為Higher Level科目，以滿足醫科的入學要求。

課外活動

志願者經驗：積極參加與醫學相關的志願者工作，如醫院、診所或健康服務機構的實習，這不僅能增強相關經驗，還能展示對醫學的熱情。

相關課外活動：參與醫學相關的社團或活動，如科學俱樂部、健康宣傳活動等，提升自己的醫學背景和人際交往能力。

另外，IB學生在香港申請醫科的過程主要包括以下幾個步驟和要求：

1. 了解醫科入學要求

IB總分要求：

港大（HKU）：申請者的IB總分最少需達到 43分，且化學（Higher Level）需至少 4分。

中大（CUHK）：最低要求為最終成績 ≥42/45，且Higher Level科目成績需至少為 6、7、7。建議選修化學和生物，最好同時選修兩科。

2. 準備必要的文件

成績單：提供最新的IB成績單。

個人陳述：撰寫一份清晰且具說服力的個人陳述，解釋為何選擇醫科以及未來的職業規劃。

推薦信：通常需要兩封推薦信，最好來自教師或相關領域的專業人士。

3. 選擇申請渠道

Non-JUPAS：申請人需直接向大學提交申請，通常根據大學的要求和標準進行評估。

4. 注意申請截止日期

每年醫科課程的申請截止日期不同，務必提前查詢並確保按時提交申請。

5. 參加面試

大學將根據學生的學業成績及其他非學術成就來決定會否給予面試機會，旨在評估學生是否適合修讀醫科。內容可能包括：

知識性問題

情景模擬（例如，如何處理病人）

人際交往能力的評估

6. 錄取通知書

有條件取錄書：學校會向已參加考試的Non-JUPAS學生發出有條件取錄書。這意味着，只要在IB考試中達到入學要求，學生即可被大學正式錄取。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣