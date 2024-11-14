張曦雯台慶將領軍跳噴火索舞　廖慧儀獲安排企頭排

藝人張曦雯（Kelly）、黃嘉雯、廖慧儀及葉蒨文等昨晚（13日）現身電視城就為《萬千星輝賀台慶》進行綵排，站「C位」的Kelly帶領一眾女藝人落地排舞，她笑言光陰似箭，一轉眼已變了姐姐，因此要更落力做榜樣：「好在之前拍劇做女團不停跳舞。」她透露整場舞蹈長達6分鐘，會分成幾個部分，當中更有飛及有噴出火焰場景：「第一部份比較性感，節奏較慢，中段就好Powerful，要玩火又要喺地下性感跳舞，展現女性嘅不同面向。」她表示每天也有在家努力練習，問到有否在男友面前跳舞？她說：「有。（吸引男友？）做咩都吸引到，掃地洗碗都吸引到，哈哈！（男友評價？）乜都話好，佢話隻舞好難。」她笑指更捉住男友一起練，結果當然是她勝一籌：「我跳得好啲。」

身旁的廖慧儀則大讚Kelly很勤力，又透露她們的服裝裝有機關相當很吸引，故屆時要除去臍環，衣服亦會遮蓋腰間紋身。提到她被安排企頭排，有否感獲公司重視力捧？她笑言位置未定，演出當日或有變動：「排位好平衡，大家會輪流喺第一行出現，之後又番後面。」她笑指過幾年也變成姐姐，2020年參選港姐的她，也不時被師妹向她請教。

至於早前在社交網自爆有自稱娛樂公司經理人向她開價50萬邀她「飯局上房」、並貼出雙方對話截圖的2020年落選港姐麥詩晴，談到事件時形容是侮辱性訊息：「我哋公司行得正企得正，唔明點解有人覺得會做呢啲交易。」她表示沒回覆對方，對方亦沒有再找她，又指事後發現原來對方已從事這種事情多年，向很多幕前甚至於社交網找素人女士埋手，就連她胞姊也於幾年前收過對方的訊息，她強調自己是無價，絕不會接受這種邀請。

同場的應屆落選港姐吳芷靖，被問到有否收過飯局邀請？她表示沒收過類似的奇怪訊息或來電：「淨係收過啲電話問我借唔借錢，可能我唔出名所以冇搵我？」她表示暫時未獲安排工作，坦言很想拍劇。提到她與應屆港姐亞軍梁嘉莹早前爆是非，她表示大家都很Nice，已事過境遷叫大家不用再關注，又指即時將來於工作上碰面也不會尷尬。