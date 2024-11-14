每次去新加坡，大家都集中享用肉骨茶、胡椒炒蟹、喇沙或海南雞飯等傳統菜式，其實當地美食還有很多值得發掘的地方。有高級餐廳大廚為客人打造限時的高級美宴，也有地道餐廳打造一系列的特色美食，無論是傳統配搭又或新派改良，總有一款合你心水。

四手聯乘

新加坡有部分名店，經常都要大排長龍，想食就要提早預訂。灣仔新加坡餐廳總廚Edward Voon將和來自新加坡的著名海鮮店第三代掌舵人Wayne Liew合作，於12月5日至7日推出四手晚宴，到會有油浸順殼魚配招牌蠔油、咖啡豬頸肉及螃蟹米粉等招牌菜式，也有Edward拿手的五香肉卷配海鮮醬、蝦醬雞等，客人可升級享用香檳拼配，滋味更佳。

周年慶祝

因應開業3周年，灣仔和上環有分店的現代新加坡餐廳推出不同的主題美食。即日至明年1月供應的限定嘗味菜單紐頓之夜，是向當地啫著名小販熟食中心致敬，菜式包括咖喱雞小金杯、特色咖啡骨、海鮮滑蛋炒河等，客人亦可升級享用白胡椒蟹。全新歡樂時光組合，指定雞尾酒按不同杯數收費，飲得愈多愈抵，配歡樂時光共享拼盤，最適合暢飲聊天。此外，餐廳推出新季料理，有白胡椒蟹、辣椒軟殼蟹包和椰漿香料蟹肉烏達等菜式。即日至明年1月則有3款派到會主題套餐，任君選擇。