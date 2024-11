何依婷天使與魔鬼集一身 暗黑大露背 VS 招牌甜笑

藝人何依婷選美入行,以樣靚身材正見稱,其演技備受網民關注,雖然她已跟圈外有米男友結婚,但仍是一眾宅男心目中的女神。昨日她就在網上晒出靚相,相中她化身成為天使,身穿純白色吊帶裙,戴上翅膀和光環,再露出她的招牌甜笑,認真吸睛,她留言:「惡魔改邪歸正,試一試天使造型,Which one do you like?」原來依婷早前亦有已分享過惡魔造型照,相中她穿黑色貼身裙,頭戴惡魔角,仲大露背,盡騷白滑皮膚,相當煞食。不過大批網友留言指更喜歡天使造型,認為天使才是何依婷的標記。