藝人沈殷怡(Shirley)除了有樣有身材,亦相當有內涵,當年在DSE考獲4科5**佳績的她,獲全額獎學金升讀上海復旦大學攻讀法律系,畢業後返港入讀中文大學法學碩士,獲執業律師資格的她,亦曾經做過一年見習律師,相當厲害。Shirley日前在社交網晒相,宣布法學士畢業的弟弟沈殷國也正式加入律師行列,加上大律師爸爸沈仲平,一家四口有三位擁法律界背景,認真威水!她寫道:「Always Proud. Welcome to the Sham lawyers club,一叫沈律師又多一個人爭住嚟應了,這下子我媽應該是這世界上最安全的人了吧!」