南山新蒲點　搶試全感VR

南山區是深圳發展較蓬勃的區域，時不時有新景點冒起。最近便有華南地區首間「全感VR樂園」開幕，戴上VR眼鏡除了能以視覺和聽覺穿梭洛陽、火星等場景，同時會帶來嗅覺、味覺等體驗，較一般VR遊戲好玩得多。同期仲有巨人展品、盒子商場及新餐廳等，啱晒一眾貪新忘舊的港人！

六覺體驗 瞬間看洛陽

VR虛擬實境大家可能玩過，但全感VR又玩過未呢？機遇時空X-META是全球首個全感VR樂園，去年於上海開店後吸引大批遊客朝聖，最近再於深圳開設華南首店，甫開幕已成為《大眾點評》深圳遊戲廳熱門榜第1位。樂園結合VR眼鏡、動感平台、音效震動等感測裝置，以視、聽、嗅、味、觸、知五感六覺呈現於遊戲，並融入6D電影、劇本殺、密室逃脫等玩法，不僅帶來視覺享受，更是全感官的極致體驗。樂園位於歡樂海岸，乘坐地鐵9號綫至深圳灣公園站E出口即達。場地面積約3,000平方米，但戴上VR裝置便能投入虛擬世界，感受大10倍的遊玩空間。

主打劇本《風起洛陽》由同名電視劇改編，玩家經抽籤選角後，便能展開全程約60分鐘的冒險。前20分鐘是真實場景演繹環節，透過舞台級布景及真人NPC對話帶大家瞬間入戲；後40分鐘是VR環節，大家將穿越回1,300年前的洛陽，這裏所有實物都有觸感，過程中可透過遙控手掣殺敵，橫越激流時水花飛濺，乘坐木鳶有巔簸失重感覺，部分場景甚至連氣味、溫度、濕度及風力也有變化，充滿真實感。遊戲結束後更有評分，所有參加者均可獲紀念品，冠軍有獎狀並可與演員合照。其他劇本包括《火星營救》、《末日歷險》、《盜墓迷宮》，以及超人氣古裝劇《蒼蘭訣》等。

仿真巨人 打卡兼購物

巨人入侵深圳！途人反而爭相打卡合照？說的是Haus Nowhere萬象天地新店的一系列特色展品。此店為韓國眼鏡品牌的全球第3間分店，樓高3層佔地約6,914平方米，並以「昆蟲王國」為主題，打造出充滿奇幻感的創新零售空間。入場時可看到仿真度極高的屈膝巨人裝置、會動的1:1史前野牛、巨型螳螂蜘蛛、多彩壁畫等裝置，以及別具《Matrix》風格的機械模特兒，叫人大開眼界。除了巨人展品，場內還雲集十多個國際香水、服裝及生活品牌，滿足各位的購物欲。提提大家，此店周一至周五毋須預約可免費入場，逢周六及假日需經微信官方帳號預約入場。

盒子新場 多店首進駐

深圳今年有多個新商場落成，南山Kaledo嘉樂道是其中之一，經過一段時間試業後將於11月17日開幕。商場位置便利，乘坐地鐵2號綫至后海站E出口，再經過保利劇院就到。Kaledo源自「Kaleidoscope」萬花筒一詞，象徵文化、消費、生活等方式的豐富可能性。樓高6層佔地約2.5萬平方米，商場以全玻璃幕牆打造，外觀恍如一個懸浮盒子，目前已有多個品牌進駐，其中80%為華南區或南山區首店，例如奢侈品二手寄賣平台ZZER只二、設計師買手店UQIO霧丘、汽車發燒友聚腳地GARAGE超級車庫等。開幕期間還舉行微醺節、寵物分享會、騎友跳蚤市場等活動。

同場加映：園林火鍋 自助烤肉

天氣漸涼當然要吃火鍋，翠焱火鍋最近於南山開設概念新店，採用古典園林搭配現代美學，優雅恬靜跟一般打邊爐店舖截然不同。招牌原味紅鍋湯底具正宗成都風味，香麻得來不會太辣。必點極品千層肚，涮數秒即入味爽脆；而鮮黃喉、鵝腸等每日新鮮供應；另推介多肉火腿、大刀腰片、現做手工醬肉包等，讓食肉獸吃到爽。想吃烤肉的話，最近大漁燒肉的深圳首店開張，無論肉類和海鮮的選擇甚多，全是自助供應，性價比高。當中燒肉六宮格是首選，讓饕餮同時品嘗肥牛、牛肩等6種牛肉；而香烤鰻魚新鮮肉嫩，焗榴槤則香甜綿密，不過頗考各位的燒烤功力，幸好可叫店員代勞呢！