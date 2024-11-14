江美儀爆女藝人刻意露下身海膽　攞「膽」主角身份呼之欲出

江美儀與吳家樂的短片頻道近日講到藝人出席叱咤記者會的浮誇造型，例如Serrini疑似「飛釘」，之後江美儀就分享自己在電視台的經驗，有時候見到藝人走光，不知道對方是刻意還是不小心，所以不知應否提醒。

江美儀爆自己在亞視時，同劇女星刻意晒「海膽」，她透露當日是拍攝沙灘戲，自己去洗手間遇到對方，打招呼時已見到「唔應該見到嘅嘢」，她於是想在廁格留耐少少，誰知出來時該名女星仍在原位，似乎在等江美儀。她憶述當時「攞膽」情況：「我洗手，佢話『美儀呀，我想問吓你呀，你覺得我呢件泳衣呢，着唔着底褲好？』跟住成個海膽飛咗出嚟！」吳家樂說：「泳衣多數唔着底褲，因為你有膽……」美儀再說：「佢自己個海膽飛咗出嚟！」吳家樂就表示：「如果你未濕水海膽都飛出嚟，就真係唔得。」

美儀一路洗手一路猶豫該如何回答對方，「我叫佢着又死，唔着又死喎，跟住我靈機一觸話：『其實你着唔着底褲都咁靚㗎啦，係咪？』跟住我就出咗去，我一額汗走出嚟，洗手洗到爛咁滯！」結果，該名女星真的下身真空出場，只以薄絲巾包住，在場記者見狀都有採訪，江美儀說：「記者梗係睇到啦，咁濃密嘅海膽，問佢啦，佢話『我覺得呢件泳衣好靚』，我就覺得自己好叻，如果唔係，佢唔着嘅，佢就會話『頭先美儀叫我唔好着』，你明唔明呀？咁好彩我咁樣答咗佢。」

由於江美儀談起對方時，都有畀提示，所以答案呼之欲出。美儀先說：「個女演員平時已經好出位，佢平時做所有嘢都好出位，出道都好出位嘅。」已令人聯想到以47歲高齡參加亞洲小姐的宮雪花，加上江美儀模仿她時亦演繹了她的鄉音，令答案毫無懸念。很多網民都留言問是否宮雪花，美儀只答：「我唔知，我唔會應你。」但不否認留言欄有人估中。

而另一次經歷，一樣在亞視發生，美儀說當年很流行着低腰褲然後露出裏面的內褲邊、T-back邊，有位女星着中腰褲都要拉到T-back高一高，不過內褲卻是有「潰」可尋！江美儀說：「唔係純白，有啲位有少少象牙黃、象牙白，汗漬咁樣，唔係血染的風采，咁點呢？會唔會佢唔知呢，如果有條新嘅，或者喱士，或者比較誘惑啲嘅咁都靚啲，當你條褲有漬，人哋就會覺得你係唔係，個人衞生有咩問題呢？」

美儀與其他在場人士紛紛討論應否告訴對方，最終又一位猜輸的女藝人上前提醒，美儀說：「佢行埋去同佢講，話『你條褲係咪掹得高得滯呀？』（對方話）『得㗎喇，得㗎啦。』我哋就知佢係特登喇，咁我哋咪成班，咁咪好囉，咁咪出去囉，有時啲人係特登要俾人影。」不過這位她就未有開名。