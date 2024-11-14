Lolly Talk拍攝寵物節目　Sinnie盼可克服恐懼

由Lolly Talk 8位成員拍攝的《Lolly Lolly寵物拯救隊》是全員首度參與拍攝的電視節目，每集各成員都要完成不同的任務，節目今周日就會同大家見面，八位成員都表示好緊張。

首集8人去到慈善狗場照顧流浪貓狗，成員Sinnie一向害怕動物，當聽狗場有一百五十隻貓狗場即場暈咁滯，Ahyo指今次的任務是跟在狗狗後面執便便，仲大膽地說會趁機摸佢哋，而Yanny與Sinnie就負責做狗狗的飯餐，將雞胸肉撕開適合的大小，其他成員就負責清潔碗碟。Sinnie今次給自己定下目標，做足事前準備，多看貓貓狗狗的短片，望可克服恐懼可以嘗試養寵物，而現在她已可擁抱貓狗，不過只限牠們冷靜的時候。

而另一集就由阿妹同Elka齊齊做貓奴，Elka仲挑戰Mission Impossible：「其實我自細就好怕啲有毛嘅動物，除咗人之外，所有識郁嘅嘢都驚，不過大個咗就可以接觸貓貓啦，有時佢哋會唔睬你，我鍾意有呢種距離感，但狗狗嘅熱情就搞到我有啲驚，所以貓貓嘅個性啱啱好，當我想有啲MeTime，可以同佢保持距離，得閒又可以同佢玩吓。」