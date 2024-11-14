張運兒做店長一腳踢　首次同歌迷見面勁開心

新人歌手張運兒（Yoona），日前現身尖沙咀一間Cafe擔任一日店長，過去未曾試過在餐廳打工的Yoona在整個過程中戰戰兢兢，但同時都感到滿滿的新鮮感。Yoona當日身兼多職，工作做起來有板有眼，得到老闆的嘉許。

現場有不少Fans現身撐場令她十分感動，Yoona現場獻唱自己今年推出的作品外，能操流利韓文的她，更自彈自唱多首韓文歌。Yoona特別將歌曲重新編曲，給歌迷帶來不一樣的新鮮感，她説：「之前都試過Busking，喺大學同旺角街頭演出，今次餐廳演唱嘅感覺又唔同啲，因為有Fans同朋友特登過嚟聽，當中亦有一啲食客，好開心可以喺佢哋享受緊美食嘅時間，分享我嘅音樂俾大家聽，有啲觀眾仲話好喜歡我揀嘅某幾首歌，聽完都好有共鳴，所以嗰一刻覺得好正，因為可以好近距離同大家互動。」

今次亦算是Yoona首次同歌迷見面，她笑言在這個場合相遇很有趣，她說：「我可以用店長嘅身份Serve我嘅Fans，期間又可以同大家傾下偈、影下相。不過我幫手出菜嘅時候都有少少緊張，但大家都好包容我，好近距離接觸Fans，完全Feel到佢哋好Support我嘅感覺。唱歌嘅時候，大家又會靜心欣賞，有時又會畀Feedback我，所以今次嘅經歷好開心。」