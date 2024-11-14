蔡思貝赤裸剖白經歷人生低谷　真情流露忍唔住爆喊

由藝人姜皓文（黑仔）、余文樂、林盛斌（Bob）和蔡思貝拍攝的台慶綜藝節目《與天地對話》，於電視城舉行記者會，黑仔和余文樂有工作在身未能出席但拍片支持，身在馬來西亞拍戲的黑仔，自爆怕坐長途機及怕去陌生地方，所以要去南也門初時也十五十六，節目令他對人生有新體驗，重新認識自己學識放慢腳步，及知道自己在家人心目中位置。余文樂去昆士蘭大堡礁，蔡思貝和林盛斌就分別到訪索科特拉島和北領地紅土地區，鍾鎮濤為節目提字及聲音導航，作曲家張家誠擔任節目配樂。

蔡思貝指工作人員都覺得這個地方很適合她性格人設，環境近乎天堂無受污染：「有個工作人員由我入行睇住我，佢話今日見到一個由心底發自內心開心嘅蔡思貝。」她自認以前經常收收埋埋，連社交也不多，今次在節目中首次好赤祼講自己的事，自爆拍攝時不停「捽手指」顯得焦慮和緊張，今次多得監製引導，笑言他們好似心理醫生。同自己對話的環節，講到入行的心路歷程，鏡頭前忍不住流淚，攝影師隔着耳機聽感動到喊，問感觸是否一段時間冇劇拍？她說：「人與人之間嘅關係，到一啲事情發生，點去搵自己個位，都唔係一言兩語可以講到。」

她覺得對自己最大得着是學識對自己仁慈和寬容，令她反思，不要對自己太嚴謹，取得平衡。自言在低谷時會靠別人的說話去開解自己，獲得被理解感覺，所以希望分享自己低谷，希望觀眾都被理解。問是否已走出低谷？她表示：「人生好多低谷和困難，困難不斷有。」

Bob笑指拍完節目有好深體會，第一首要減肥，因為出鏡見雙下巴好勁，第二他會在節目中分享入行以來從未講過的事：「講自己做得唔好、後悔嘅事，同埋想改變乜嘢，講到情緒到眼淚流。（後悔咩？）今年45歲，成世人冇講過，係咪錯過咗同屋企人一齊，返嚟我同經理人講，以後工作儘量唔安排周日，唔想只掛住工作和搵錢，原來父母好耐冇見。」他透露節目會講關於其他電台DJ對他的看法：「畀人睇唔起、搞你，有啲開名講。」又透露在旅程中收到一位朋友自殺不遂的消息，全程車給對方開解。問到有冇偏頗嘢？Bob表示：「冇冇冇，我哋好大自然。」