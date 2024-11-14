COLLAR瘦身備戰頒獎禮　Ivy So預告開騷有新搞作

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）今日（14日）現身尖沙咀一商場，擔任聖誕裝飾揭幕嘉賓，引來大批粉絲到場支持。談到聖誕將至，她笑指中學時曾送過兩包白米給同學作聖誕禮物，更為想到這個點子而感到相當自豪，她笑謂：「米貴嘛，可以幫朋友鍛煉體能，哈哈！」她更透露那位同學回家要步行15分鐘，不過至今二人仍有聯絡，笑言肯定對方沒有為此而嬲了她。

她又指很了解各成員的喜惡，知道要送甚麼禮物：「Winka同芯駖鍾意健康養生，可以送白米。Gao冇物慾，可以送禮物畀佢隻狗仔。Marf鍾意扮靚，Candy送青蛙飾物，而Day可以送零食或一齊食餐飯。」她表示早前曾打算跟COLLAR其他成員吃煲仔飯，但因即將要準備澳門騷及其他演出，還有備戰叱咤頒獎禮，大家要Keep Fit，所以一直未有實行，或要留待農曆新年當開年飯。

即將去到澳門開騷，Ivy So大感期待，又表示希望能順道到賭場見識，但自嘲向來賭運麻麻，每次自淘腰包下注必輸，自稱明燈，因此打算屆時作隊友軍師，希望她們可贏大錢。另她又劇透演唱會會有新搞作，互相跳唱其他成員作品，但性感方面不會太大尺度，她説：「上次演唱會唱《Speak Love》我哋造型性感，但收到粉絲表示想睇原版，想睇我哋展現可愛活力一面。」