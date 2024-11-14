峮峮遭高大男跟蹤患創傷症候群　李多慧同樣遭嚇破膽報案

台灣啦啦隊女神峮峮，日前遭神秘男跟蹤，幸好成功擺脫方，未有發生不快事。今日（14日）她在台灣出席眼科診所開幕活動，分享了某次出席活動後遭高大的男粉絲一路尾隨，讓她嚇到留下了創傷症候群（PTSD），還有一陣子很害怕直接回家。她說：「之前有次出席活動後搭計程車回家，在車上休息時身旁的執行經紀理人意外發現後面有另一台計程車緊跟，馬上打開警覺性。因為我以前被跟拍過，如果是媒體，應該不會是搭計程車。」接着，司機好心載他們到人多的地方下車，誰知對方仍未放棄一路跟到底，令他們相當畏懼。

峮峮憶述時猶有飾悸：「那個跟蹤的人是一個很高很壯的男生，下車後還繼續跟著我們，我當時很緊張，一直問經理人要不要報警。」後來經理人直接跟該男正面對質，對方表示想跟峮峮說幾句話，但眼見經理人很堅持，該男才知難而退，最後他們還是有點怕怕的，跑到百貨公司逛街。自從那次經驗後，峮峮對「下班返家」這件事就有陰影：「工作再累都不敢直接回家，「我會先去朋友家或是其他地方繞繞，算是有點PTSD（創傷症候群）」。

另外，韓籍啦啦隊女神的李多慧，日前公開控訴遭媒體跟拍，上週結束機車環島挑戰後便趕回台北跑行程，因為遭到跟拍而心生畏懼，並向執法人員報案。今日（14日）她為韓片《FIGHTING！女孩們》站台宣傳時表示：「心情已經好很多了，我是個很積極正面的人，不會輕易被打倒，看到很多媒體和粉絲替我擔心，我現在沒有任何問題了」。經理人亦透露進度，並表示仍在等待執法人員的程序中，尚未收到進一步的通知，之後會再評估是否和解，非常歡迎各界來聊聊。

此外，對於近日隊友林襄斥1800萬台幣（約四百多萬港元）買房子，曾表示也想在台灣置產的李多慧這次遇到跟拍事件後，被問及是否會因此卻步？她表示：「當然要！我還是愛台灣！」但現階段仍要好好存錢，所以還沒有實際去了解。問到會否會買較高樓層以防被偷拍？她坦言在韓國的住家是低樓層，只住過1樓跟3樓：「沒有住過5樓以上，我對住在高樓層的房子很有憧憬！」並表示自己怕吵，所以會以安靜一點的地段作為買房的優先考量，又指自己說雖愛吃， 但不會太考慮附近有沒有夜市或餐廳等。

此外，李多慧透露目前有收到許多影視作品的邀約，預計明年就有好消息可以公布，並稱自己的表情很豐富，覺得甚麼角色都能演得好：「惡角這種也可以！」但自己最想演青春題材的作品。當聽到林襄也有演過大尺度作品，她立刻露出甜笑說：「我第一部作品的話，還是希望可以演可愛青春一點的角色，跟我的形象比較符合」。