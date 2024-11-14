趙學而入行30年開唱　以歌會友回顧歌手生涯

趙學而即將舉行入行30年演唱會，回顧自己的歌手生涯。現年50多歲的她表示最大的轉變是人變得更加開朗，學會了放慢腳步享受生活，又同時呼籲大家不要因為年齡去標籤別人，人有好多可能性，就算去到70歲都可以繼續學新事物。

歌手趙學而將於下月7日假麥花臣場館舉行《趙學而50 Plus演唱會》 ，適逢今年是她入行30年，所以她想透過今次演唱會做一個回顧，與樂迷在歌曲上互動。繼上次她在紅館演唱會跳舞技驚四座後，這次她決定不會再跳舞，專心一致唱好每一首歌，以歌會友：「我出身不是一個唱跳歌手，所以都專注番唱歌，我明觀眾會想睇多啲，但作為藝人，你唱歌就唱好佢先，如果你跳舞唔叻又何必獻醜呢。」

一向唱開溫柔和哀傷歌曲的她為了音樂風格上增添Rock元素，她透露好多歌曲需要重新編曲，亦會翻唱其他歌手的歌，她指早前在社交平台上開設投票問大家想聽她唱甚麼歌，發現不同年代的歌都有：「有啲六、七十年代，我細個聽又有，有啲亦都新到市面上流通緊嘅偶像歌都有。」她又指作為歌手，需時刻留意樂壇動向，所以透露有從現時新世代中挑選適合的歌曲出來唱：「其實對我嚟講都是一個突破，因為平時我都翻唱老歌多，新歌有依家歌手唱，所以希望呢一部分可以帶到大家新鮮感。」

講到入行30年轉變，她表示自疫情後人變得更加開朗，亦沒有了以前的爆燥，學會了放慢腳步，心態要亦會隨環境而改變：「因為疫情幾年邊度都去唔到，好抑鬱，成日要留屋企，但慢慢都習慣咗，所以當你好多嘢都做唔到嘅時候，咪調整吓個思維，令自己開心，做一個自己鍾意嘅人。」又言心境開朗對健康都有幫助。她又表示隨年齡增長，在記歌詞上要特別下苦功：「因為除咗自己嘅歌之外，亦都要記人哋嘅歌詞。」笑言年紀大，記性開始變差，不過希望大家不要因為年齡去標籤別人，人有好多可能性，就算去到70歲都可以繼續學新事物。

場地：212 Studio