飢渴小惡魔　床戰再Encore

近年日本AV界出現咗一啲「亂象」，向來由可愛美少女主演嘅小惡魔系作品，突然多咗一班氣質輕熟嘅女優入侵，令成件事變晒味！AV業界資深人士神仙乙就希望一眾片廠不忘初心，仲特別帶嚟3部佳作，等大家見識吓正宗小惡魔有幾咁好性同飢渴！

調皮護士

喺S1出品嘅《小惡魔護士的追擊口舌技術》入面，村上悠華係一位嬌俏女護士，每日負責檢查入院男士嘅健康狀況，但方法相當特別，就係用口測試吓對方嘅勃起能力同白汁有冇異樣。見到悠華生得又靚又好波，個個男士都第一時間除褲，任佢細心檢查！之不過，悠華為人調皮，喺檢查過程中，刻意搞到對方徘徊於洩與不洩之間，一旦精關失守，好快會進行一度檢查，個勢好似要吸乾對方精力咁款，真係令人又愛又恨！

變裝誘惑

由PLANET PLUS推出嘅《着衣扮相應召發射三昧》，講述女主角倉本堇天生好色，索性從事應召女郎，實行寓工作於娛樂！話時話，阿妹都算係敬業樂業，為咗滿足客人，每次出勤都會換上唔同扮相，由女僕、貓女郎到小惡魔，乜都試過晒，仲好好笑容添！之不過，表面睇落平易近人嘅倉本堇，並唔係想像中咁易馴服，事關前戲一開始，佢就會以熟練技巧，令客人飽受快感衝擊，不斷呻吟，當對方一洩如注，就會露出淫邪一面，發動新一輪攻勢，少啲精力都頂佢唔順！

另類家訪

片廠Moodyz製作嘅《性慾怪物突然家訪》，搵嚟擁有神級BODY嘅小惡魔系女優葵伊吹主動出擊，喺眾多應徵做素人男優嘅M男中，挑選幾位幸運兒，逐一踩上對方屋企進行另類家訪。由於葵伊吹上門接觸對方時，語氣溫柔，搞到一班M男統統放下戒心。當順利進入M男屋企兼聽到對方答應拍攝，葵伊吹即露出本性，拉對方上床，再按其喜好加以百般玩弄，最誇張係用自己個美尻騎住對方塊面，搞到差啲抖唔到氣……希望呢班M男唔會有心理陰影啦！

簡評

日本AV界嘅小惡魔系女優令人又愛又恨，外表嬌俏可愛，但一上到床，就會將男人玩到死去活來！今日介紹嘅3部作品，各有賣點，本仙最鍾意《性慾怪物突然家訪》，原因係女主角葵伊吹唔止有副極品身材，床上演出又盡顯功架，玩弄M男嗰陣，對白抵死，仲伴隨住嘲笑聲，將小惡魔嘅應有特質表露無遺！