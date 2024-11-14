《美隊4》《雷霆特攻隊》新預告　復仇者大樓高價易手

由基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長退隱後，安東尼麥奇（Anthony Mackie）飾演的「飛隼」與施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）飾演的「冬兵」這兩個美國隊長的好兄弟，分別擔正明年新片《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）與《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*），新預告片早前於迪士尼D23活動播出。

《美國隊長4》中「飛隼」已成為新任「美國隊長」，夏里遜福（Harrison Ford）取代已故的威廉赫特（William Hurt）飾演雷霆羅斯將軍，他剛當選新任美國總統，卻險被刺殺。美國隊長拒絕支持他，他面臨各方威脅下，孤注一擲偷偷將前任美國隊長血清改造，親身接受注射，結果失控變成像「變形俠醫」的「紅巨人」，預告中顯示出他的完整造型。

DC有《自殺特攻》（Suicide Squad），漫威亦有《雷霆特攻隊*》，都是聚集一班前奸角執行敢死任務。新預告片中Florence Pugh飾演的新任「黑寡婦」與David Harbour飾演的義父「紅守衛」在公路上飛車逃避追捕，「冬兵」在危急關頭現身解圍，正當「紅守衛」讚「呢條友好型喎」時，「冬兵」卻掉轉槍頭將炸彈射向他們座駕！另外，預告亦解答粉絲一個疑問，就是復仇者大樓被誰買下？原來就是由Julia Louis-Dreyfus飾演的「雷霆特攻隊」召集人Valentina Allegra de Fontaine，她說到：「呢個地方唔平，但夠晒宣傳作用。」