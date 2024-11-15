【是日通勝】

農曆十月十五

甲辰年 乙亥月 癸未日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：動土、開市、訂婚

忌：作竈、詞訟、乘船

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：43、12、01

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

金牛座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

雙子座：財運佳，獲貴人支持，宜趁機做理財計劃。

巨蟹座：多留意周邊消息，有助妥善管理手上資金。

獅子座：身心不在狀態，適宜減少應酬，好好休息。

處女座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

天秤座：單身者切忌守株待兔，否則難獲愛神眷顧。

天蠍座：有可能成為同事的眼中釘，要留意言行啊！

人馬座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

山羊座：財運欠佳，更有可能出現因財失義的情況。

水瓶座：享天時地利人和，感情生活有望打破悶局。

雙魚座：工作上勿糾纏於細節問題，避免因小失大。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）牛 易破財

鼠：想通過努力證明自己，但要注意休息。

牛：是日沖煞，理財投資易出現虧損情況。

虎：工作得心應手，有望獲上司委以重任。

兔：人緣好，易跟同事朋友建立良好默契。

龍：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

蛇：防人之心不可無，以免墮進騙財陷阱。

馬：感情關係不穩，對待伴侶要溫柔一點。

羊：受生活壓力煎熬，是時候讓自己休息。

猴：運勢一般，處理感情問題要忠於自己。

雞：對感情關係抱懷疑態度，內心很不安。

狗：不適合做投資買賣，有可能得不償失。

豬：幹勁十足，事業上不乏發揮所長機會。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：兔

生肖屬兔的朋友於蛇年，運程一般般，因為有3粒凶星，而這些凶星是同平常生活有關，令生活帶來不便。但在事業錢財上，運程又有一個非常好運的大吉星，祿勳星。

乙巳蛇年之乙木得祿在卯，所以卯兔就是乙木之祿位。祿是指官職之薪酬，也會在職場上加強功勳，財祿薪酬有功勳，工作權力有勳爵，這就是祿勳星為屬兔朋友帶來的好運。

吊客凶星，就是不太適合去殯葬有關之儀式，如果去了，會影響鬱悶之心結。悲傷的情緒影響睡眠質素，所以可免則免。若然非去不可，可以帶備百解一張，儀式完畢，再用百解掃身。

天狗凶星，大忌觀看日食月食，天狗食日和食月，影響人的運程，在這段時間，力量特別大。觀賞日食月食，雖是天文現象，很多人喜歡，屬兔的朋友不宜觀看為佳，免於影響運程。

災煞是三煞中力量最強之煞星，金木交戰而引起的災煞，最危險的。尤以窗外的正東方、東南方與東北方有動土，這是三煞大忌動土，容易引起健康問題。如果家中，正東方想移動家具的，建議2026年才做。東方三煞沒有動土與變動，毋須憂慮三煞了。