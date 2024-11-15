陳嘉慧不後悔停工生B　Ready復出演肥師奶照殺

無綫小花陳嘉慧（Erica）早前暫別幕前結婚生仔，現已準備隨時復出，曾力捧為「女一」的她揚言只要有好角色，不介意降呢做女配角，就算演肥師奶也無任歡迎。她更沒後悔早婚早生孩子，坦言成為辣媽是夢寐以求的事。

現年28歲的陳嘉慧曾是最快上位女藝人，2018年入行，2021年已在《愛上我的衰神》升呢女一，然而，處於事業上升期的她去年煞停工作，完成人生兩件大事結婚及生仔，叫人始料不及，休息逾年後女神終於歸位，早前與老公齊齊意外撞車的她已出院，並宣布全面回歸幕前。

Erica受訪時表示從未想過婚後當少奶奶，她跟老公早有共識，她說：「佢話你想拍劇就拍劇啦！（拍親熱戲使唔使同老公備案？）要，婚前做乜我都會備案，何況佢依家係我老公，我要尊重佢。（作為人母，拍戲會畀界線自己？）又冇，我未遇到好暴露嘅戲，而且人哋都未必用我，所以我唔擔心，咩角色都想試。」

講到不少小花在她休息期間伺機上位，她大有機會跌落神壇變配角，她揚言不介意，最重要有戲可演，甚至演肥師奶也樂意：「我無理由一世做少女，叫我演16、7歲都尷尬。我心態好佛系，如果大家認為我係肥師奶，咁我咪做個靚師奶囉！」至於會否覺得結婚生仔犧牲大？她並不認同，笑言早生早着數：「我唔覺得係放低一切，緣分到就到，我努力管理吓身材，依然可以復出幕前，但如果我40歲先生仔，我反而冇心力投放我嘅事業，可能會退居幕後。我唔想太遲結婚，成為辣媽係我夢寐以求嘅事。」

另外，提到坊間對其老公的背景有不少傳聞，她為對方澄清，她說：「首先我冇大我老公5年，我哋係同年，第二佢係香港人，喺深圳擺酒只為方便內地住嘅長輩，第三佢唔係傳聞中咁有錢，只係普通人，佢喺劍橋大學法律同商業系畢業，自己創業做生意。（話你老公以前經常夜蒲好花弗？）嗰啲相係佢大學時期搞活動嘅相，係正常社交。」

場地：Amelia Hong Kong@Harbour City

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