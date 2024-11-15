無綫派聲夢幫出席《勁爆》記招　炎明熹榜上無名

一年一度的《新城勁爆頒獎禮2024》將於12月28日假會展中心舉行，頒獎禮明天（16日）將會舉行記者會，據知出席的包括李幸倪、泳兒、雲浩影、馮允謙、王君馨、VIVA、許廷鏗、陳柏宇等，而無綫方面聲夢小花鍾柔美、詹天文、潘靜文、張馳豪都會出席，但名單上居然沒有炎明熹（Gigi）名字出現，據知新城方面都有透過無綫邀請Gigi出席活動，但現時名單冇影，未知屆時今年Gigi會否於各大音樂頒獎禮出現。

今年新城頒獎禮以「我們的驕傲」為主題，向出戰巴黎奧運及殘疾人奧運會的運動健兒致意，故記者會除了眾歌手到場外，運動員陳銘泰、姚錦成、陳浩源及連翊希都會出席，並擔任主禮嘉賓。

此外，日前《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》投票開始，Gigi於「最喜愛的女歌手」15強中榜上有名，粉絲都積極為她拉票，Gigi其實一直都很在意，亦不時留意消息，知道粉絲為她投票，她都有於社交平台留下感動落淚的Emoji表達心情。Gigi被封之時，鍾柔美可謂愈戰愈勇，8號波昨日除下，她即冒雨於大球場為昨晚球賽的中間表演作綵排，勤力又專業。