Tyson Yoshi悉尼巡唱勁墟冚　跳入人海被粉絲抬起

歌手Tyson Yoshi近月舉行世界巡迴演唱會，完成英國和美國場次後，正在展開澳洲個唱，他在社交平台Po出悉尼站的墟冚場面，Tyson Yoshi整個人跳到人群中，被粉絲抬起，畫面相當震撼，完成悉尼站後便會去Melbourne繼續唱。好友林家謙用Tyson的中文名開玩笑：「等我送你一程浚彥。」Tyson即叫他「收嗲！」

悉尼騷未見Tyson未婚妻Christy，原來在港的她自尋娛樂，獨自去看電影《破．地獄》，之後她在社交平台發感言：「一個人去咗睇《破．地獄》，應該係近年喊得最勁嘅一套戲，作為一個冇乜家庭創傷嘅人，完全唔知點解自己可以同理得誇張⋯仲在生嘅人，生離死別當然非常難受⋯但如果係自己即將離世，諗到留低嘅人有幾傷心，同埋如果呢個離開係突然到冇辦法將自己最想講嘢講到出嚟就離開咗，係好好好可怕嘅事，所以愛是要講出嚟。」又認為珍惜眼前人是雙向的，因為隨時可以是任何一方先離開。至於點解自己睇戲，Christy表示：「自己睇可以放膽喊。」而遠在澳洲的Tyson語帶詐型：「重點係，你做咩唔等埋我先睇？」Christy指若等他便要等到月尾，2人隔空耍花槍，但其實Christy之後都會飛Melbourne會合Tyson，認真Sweet。