90年代憑《情迷索瑪莉》(There's Something About Mary)走紅的美國女星金美倫戴雅絲(Cameron Diaz)自2014年主演完《安妮》(Annie)息影專心相夫教子,而去年她宣布東山復出拍攝動作喜劇《間諜夫妻再出山》(Back in Action),與奧斯卡金像影帝占美霍士(Jamie Foxx)攜手合作,而影片的首張海報及預告片正式曝光。影片將於下年1月於影視串流平台上線。

金美倫與占美於片中飾演一對中央情報局的特工,退隱多年後因身分被曝光而被迫重出江湖。金美倫於片中動作連場,除了與敵人肉搏之餘亦要「片車」,十足十她在舊作《神探俏嬌娃》(Charlie's Angels)的角色。預告片曝光後,大批網民均表示高興再見金美倫拍戲。另有網民大讚金美倫身手了得好想她再拍《神探俏嬌娃》。