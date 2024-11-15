栢天男對住Marf緊張口震震　激烈親熱戲唔祼露

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）、栢天男（Adam）、陳書昕、張毓軒及監製陳果等晚上（14日）出席電影《寄了一整個春天》首映禮。戲中演教授的Adam，跟飾演售賣二手內衣褲的女學生Marf，由買賣雙方漸漸發展出曖昧關係，二人透露戲中更出現多場激烈親熱戲，他説：「係呈現Marf嘅幻想世界，好夢幻。」問到是否有祼露鏡頭？Marf笑指大家不要期望過高：「我平時COLLAR仲裸露啦，哈哈！」她指主要是意識上的呈現，電影是帶出社會現象而並非賣弄色情，否則早已被評三級片。

二人又互派高帽，互相大讚對方是男神、女神，Adam指Marf有很多粉絲，而Marf則指Adam有一種魅力，能吸引女粉絲，更大爆她媽咪也讚對方靚仔，今晚也有到來捧場。問到拍親熱戲會否尷尬？Adam説：「因為我投入咗個角色，見到女神喺你面前出現，我當時真係有少少口震。」反而Marf卻表示沒有尷尬：「因為Adam係一個令你好安心嘅人，加上個感覺係少女、正途正軌去諗件事，覺得主要係睇對手。」她指事前有跟男友林家熙透露大概劇本，加上大家也是演員，會明白對方只是為工作，問會否讓男友入場欣賞作品？她説：「佢睇咗。（覺得小兒科？）佢睇慣啦！」Marf指男友讚戲中演員演得好，自己也希望挑戰文藝電影。