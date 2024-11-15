宣萱賀歲處女作強撼袁詠儀　戴定頭盔：唔好咁認真

明年港產賀歲片寥寥可數，但馬來西亞方面卻大放異彩！除影后袁詠儀有份參演的《OMG！阿媽有喜》外，近日由姜皓文監製及主演的《哈哈哈新年喜戲》亦宣布開鏡及投入拍攝，今次邀來宣萱及陳靜兩大美女與他鬥戲外，李璨琛亦「加入戰團」，幫手放笑彈！

談到首次接拍賀歲片，宣萱表示：「同姜皓文夫婦識咗好多年嘞，聽到係賀歲片覺得好難得，所以咪答應接拍囉，我都有成10年冇嚟過馬來西亞嘞。」戲中她將於姜皓文有共舞場面，打趣叫大家好好期待一下。至於片酬問題，宣萱坦言：「交咗俾經理人負責，我只係想拍得開開心心啫。演喜劇好難㗎，因為要引人發笑。」

至於首次出任電影監製的姜皓文，則打趣：「平日做演員俾人服侍，呢次就要服侍人，不過都開心嘅。我點算監製吖？乜嘢都一腳踢，下午仲要負責去買飯盒添呀！（馬來西亞有咁多部賀歲片搶灘，票房有冇壓力呀？）賀歲片愈多愈開心，最緊要有氣氛嘛，觀眾睇得開心就得啦。」而陳靜於戲中扮演一名戀愛腦的女生，剛在港完成另一賀歲片的她，即將到來的賀歲檔有機會出現「自己打自己的情況」。

另外，姜晧文為無綫台慶拍攝節目《與天地對話》意外危機一波接一波。拍攝時除闖入戰事邊境外，節目組更曾安排他到訪一個蜜蜂場進行拍攝，豈料甫到埗攝影師即被毒蜂釘了一下，隨即暈倒不省人事，要叫救護車送院治療，及後工作人員自知危險才取消姜皓文「埋身」，改為安排他穿上全套保護衣於周邊位置取景。