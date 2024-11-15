靈敢侶情：跳出去　了解香港更多

我人好宅，好內向，一隻蛋可以研究一天。若不跳出去，也不知道香港有這些行業。

朋友是美甲師，以為是做水晶甲、修甲，但原來她主力修剪倒甲、教家長和小朋友剪指甲。聽她說，指甲剪得不好會容易變形，特別是小朋友。有她教小朋友就好了，想當年我長倒甲，又痛又發炎，多痛苦！

然後，做殯儀服務的朋友告訴我，行業中有哭喪服務，就是請人到歡送會哭，香港較少見，其他地方的哭喪人更會唱歌，邊唱邊哭，為歡送會做出傷感氣氛。

還有甚麼呢？對了，有替人處理生活瑣碎事的，例如你需要排隊買甚麼，他們幫你排；急需要維修甚麼但沒時間找人，他們幫你找，服務有如逐次收費的私人助理，好特別。

最後，就是小包裹寄送。以前寄書給外國讀者，貴到肉痛，原來香港有人做小包裹，三數十元就做到可以追蹤，又快又有人跟進，聽到後我開心到彈起，以為可以寄食材和我做的酥給外國的學生，可惜，食物不能寄，但這也是對的，安全至上。

現在社會變得很快，知道多些不同行業，讓我可以在繁忙的工作中觀察市場變化、進一步了解和明白客人的需要。人大了，有時真的是讀書不如行路，當然，你要先讀書才能建立準確的分析力，否則，就只能叫做「靠估」。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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