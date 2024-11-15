VIVA學校巡唱獲阿Sir要求自拍　5點起床只為與同學互動

英皇女團VIVA作為今年樂壇新人，雖然出道只是短短半年，廣告及活動已經接不停，備受客戶喜愛。臨近年尾，又是接近一年一度派發樂壇成績表的時候，VIVA自知出道時間尚短，人氣不及其他較早出道的組合，所以在開始投票前主動要求參與School Tour及早起主持Podcast，隨後便展開密集式拉票活動。除了每日早起主持節目，為中學生解決難題及分享，又到全港中學做巡演，希望作最後努力拉票：「雖然我哋遲咗起步，但都會盡力去做，畀大家認識我哋多啲，希望喜歡我哋嘅演出，無論結果係點，呢啲都係好寶貴嘅經驗。」不過她們未能在最近的「叱咤樂壇我最喜愛的組合」投票中打入十五強，但依然保持樂觀積極的態度：「有獎當然開心，因為獎頸唔淨屬於我哋，而是大家一齊努力嘅成果。新人第一年係起步，其實第二年先真正嘅開始，點樣去維持、點樣去畀人見到我哋有進步、有成績，呢啲都要透過不停練習、表演去呈現。」

VIVA不經不覺已經進行了十場學校巡迴，而且將會繼續進行，同學們的熱烈反應亦令她們喜出望外，不過最令她們驚喜的是不少老師也主動要求合照：「因為做巡演是想令同學仔更加認識我哋，但估唔到有啲阿Sir話想同我哋Selfie，意外嘅驚喜。」

除此之外，近日VIVA逢星期一至五早上7點都會開live跟同學們互動，她們亦會分享自己中學生活趣事。由於每天準時7點「開咪」，VIVA清晨5時便要起床梳洗。為了準時出門，成員Carina被隊友踢爆長期做「廳長」，Macy謂：「因為我哋四個同居緊，Carina起唔到身，佢依家就瞓咗喺個廳度，但冇用嘅！因為基本上每日最早起身都係我同Ada，我哋起身坐喺間房直接大嗌：『Carina！VALC！』」Carina聞言立即「反駁」:「雖然我試過最遲get ready，但我最早搞掂，所以我好efficient嘅。」