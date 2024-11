經典聖誕群星慈善歌推出40周年新版　邊位已故巨星歌聲再現？

聖誕將至,是時候聽番一些經典聖誕歌。其中1984年為非洲埃塞俄比亞飢民籌款的聖誕慈善歌《Do They Know It's Christmas?》又會否是大家今年的選擇呢?!適逢今年是該曲誕生的40周年紀念,當年創作歌曲的3大音樂人Bob Geldof、 Midge Ure 與Trevor Horn再度攜手合作於今個月25日推出40周年新版本。

有別於以往找來另一批新世代歌手獻唱,今次這個將會是「終極混音版本」,當年參加過的數十位紅星如史汀(Sting)、Robbie Williams、佐治童子(Boy George)、Bono、Chris Martin、Harry Styles、Ed Sheeran甚至是已離世的佐治米高(George Michael)與Sinead O'Connor都會在新版本重現歌聲。其實今次已非《Do They Know It's Christmas?》推出周年版本,之前5周年、20周年及30周年都推出過新版。據知監製Trevor Horn將那些原裝舊錄音混合一起成為新版本,打造成新版「超級Band Aid」。40周年版本將於本月25日早上在英國電台首播,之後就會以串流及實體碟形式發售。

提起《Do They Know It's Christmas?》就不得不提1985年同樣由Bob Geldof發起的群星慈善馬拉松演唱會《Live Aid》,當年英美接力舉行,演出的歌手及樂隊逾百位,其中英國男歌手菲哥連斯(Phil Collins)更「連踩兩場」於英國表演完畢後乘飛機到美國接力演出。過去40年,「Band Aid慈善信託基金」已帶來超過1.4億英鎊(約13.8億港元)善款。