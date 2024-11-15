咖啡店新味　Chill歎超美味

對於香港人來講，飲咖啡除了提神，店子近年亦成為打卡主題，最近有不同風格的咖啡店和Cafe開幕，布置精緻、咖啡亦講究，再加上不同的小點和菜式或周邊精品拼配，讓品嘗咖啡的氣氛更加好。有時間，坐下靜靜歎番杯，醒醒神，即時放鬆。

人氣過江龍

除了日本和美國的咖啡品牌，最近一員有從近新加坡來到尖沙咀開業的過江龍咖啡店。品牌成立超過10年，由當地自家烘豆廠烘焙，再經調配後製作出別具風味的咖啡豆，客人可揀選沖煮濃縮咖啡、冷萃和滴濾方法享用成品，單品原豆亦會因不同季節變換。與此同時，店內提供豐成的全日菜式，包括傳統全日早餐、土耳其早餐和特色牛肉漢堡等，當中亦有香港限定菜單如新加坡虎蝦喇沙芝士通心粉和香辣肉醬天使麵，再加上各式包點和小甜點，無論是配咖啡又或不同的飲品，一樣咁夾。

意式美食

去意大利，常見當地人拎住杯咖啡慢慢歎，配一件蛋糕又或曲奇，悠閒過日神。中環開設的薄餅咖啡館為客人提供一系列的意式美食，少見的意式薄餅三文治，是卡拉布里亞的人氣街頭小食，這裏有肉、千層節瓜、辣肉腸和炸雞等口味配搭，其他有各款手工薄餅、意式三文治和沙律選擇，飯後來杯咖啡，提神消滯。

包點拼配

剛出爐的包點，最適合作下午茶。人氣麵包烘焙兼Cafe早前於東涌開設新分店，特別推出奶茶蜂蜜丹麥酥多士、大澳蝦籽卷和提拉米蘇軟雪糕3款分店限定美食，而且店子設有室外用餐空間，趁秋冬天氣正乾爽舒適，點杯咖啡配限定包點，更加寫意。此外，品牌灣仔分店則推出新堂食菜單，包括三文魚蟹肉皇家班尼迪蛋、燉豬面頰肉班尼迪蛋、牛油果多士、西班牙香腸炒蛋和香酥炸雞堡等，最後來杯咖啡配法式牛油麵包多士或意式烤鮮奶凍等甜品，感覺剛好。

精品之選

近年精品咖啡文化深入民心，澳洲精品咖啡店近日於中環開設副線品牌，逢星期一至五的招牌自選便當會有意、韓、泰、越南和香港地道美食，米飯可選奇亞籽飯、亞麻籽飯或藜麥飯等健康選擇，可加配滴濾式咖啡或冷萃咖啡。其他有招牌慢煮叉燒、泰式慢煮牛臉肉及香草烤雞等美食，店內的2款選咖啡豆於本地烘焙，Fruity Blend散發紅莓和柑橘果香，Choco Blend有烘烤杏仁及黑糖的焦香，客人心也可選奶味濃郁的有機澤田園抹茶牛奶咖啡，因應新店開幕，現時至11月29日會有自選便當買六送一。

冬日特飲

來到冬日，一杯暖意特飲最好不過。美國精品咖啡品牌今年以The Gift of Great TASTE任主題推出一系列品。Winter Blend滲黑朱古力、蜜糖和黑莓風味，Winter Single Origin則有藍莓果醬、蜂蜜和薰衣草氣息。XR Panama Finca Deborah Interstellar Geisha會有士多啤梨果醬、茉莉花和桃香氣，另外有限量版冬季牛奶咖啡、Hoilday NOLA等，配可麗露享用最好不過。品牌亦推出了holiday Gift Collection 2024系列和假日手沖經典冬季特調及Single Origin課程，再加上品牌即將於東涌開設店，粉絲們更開心。