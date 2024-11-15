林愷鈴胞弟法律系畢業回港　期待姊弟檔拍住上

宇宙最強甄子丹長女甄濟如（Jasmine） 的《次次》MV找來林愷鈴（Ashley）的弟弟林卓毅（Addison）擔演男主角，林愷鈴今日出席活動時表示MV首播日凌晨播出時第一時間收看，大感驚喜，稱讚弟弟是「大BB」，好得意又可愛，與Jasmine營造出初戀的甜蜜感。Ashley笑言：「作為家姐，我一定加咗「濾鏡」去睇佢，覺得更加靚。」Ashley以前拍過不少MV，有分享心得，最緊要放鬆和玩得開心。

Addison現年21歲，身高190 ，英國大學畢業回港，主修法律系，問弟弟可有意入行？Ashley表示未有直接問過，相信會持開放態度。對於弟弟首個MV並非幫她拍，她表示Jasmine是她的好朋友，認為他們年紀相若，好cute。順勢撮合他們？她笑說：「又冇呢個諗法，本身我同Jasmine係好朋友（再幫細佬搵其他工作機會？）我又冇呢個能力，最緊要佢開心。」將來也想同姊弟合作，因為由細到大都鍾意同一齊合作做project，或者將來可以夾歌玩下。

同場的藝人王智騫（Martin）與范麒智（Kenji）透露下月將會到台灣開拍BL劇，月底會開始接受訓練排戲，第一次合作拍B L劇，預了有身體接觸，現在要加強默契，Kenji表示默契是有的，可能會有不少身體接觸，擔心會有少少尷尬。問可有錫戲？Kenji表示要看導演，預了有親熱場口，錫戲可以接受，笑言之前玩遊戲已經錫過。Martin就表示自己毫無包袱，可以去到好盡，笑言：「我下咗火坑。」現在努力操肌，望開拍前操出42吋胸肌，笑言入行以來都冇啖好食，已經習慣，Kenji就表示要努力操練腹肌。除了排戲，他們亦努力煲B L劇揣摩，喜歡看日本的BL劇，感覺純情溫和有初戀的感覺，又笑言到台灣開工將會同住，擔心會有磿擦就麻煩，覺得是一大挑戰。