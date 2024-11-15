受不了特朗普再做總統　「靚太」伊娃朗歌麗亞宣布舉家已搬離美國

憑美劇《靚太唔易做》（The Desperate Housewives）走紅的拉丁裔女星伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）於美國大選期間一直支持副總統賀錦麗（Kamela Harris）入主白宮，但最終被另一候選人美國前總統特朗普（Donald Trump）擊敗。而伊娃近日受訪時自爆大選後已舉家離開美國。

她透露一家會在墨西哥與西班牙兩邊走，並慨嘆「大多數美國人可沒有那麼幸運。」她說：「其實早在疫情之前，就已經有變化了，我想疫情爆發只是把事情推到了邊緣。不管是無家可歸的難民問題，還是稅收爭議，並不是說我不想繼續待在加州，而是感覺我人生中的這一章節結束了。最讓人震驚的不是他（特朗普）贏了，而是一個口不擇言被定罪的人還能當上國家領導人。」她直言上次特朗普任總統時她沒有現在般沮喪：「如果他遵守承諾，那（美國）真的會成為可怕的地方。」

其實之前有荷里活大明星如芭芭拉史翠珊（Barbara Streisand）、雪兒（Cher）、莎朗史東（Sharon Stone）等都揚言如果特朗普當選，她們會認真考慮搬離美國，不過一直沒有找數。