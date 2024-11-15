鄧麗欣出道22年首踏紅館　擺簡單甫影相搞到腰痛

藝人鄧麗欣（Stephy）宣布將於明年3月14、15日，在紅館舉行一連兩場演唱會「STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025」，這是她出道22年，首次踏上紅館舞台舉行個唱，這一步走來不易，她開心地說：「演唱會名字寓意我入行到依家咁多年，一步一步行到上嚟呢一步，終於達成喺歌唱事業上嘅心願！」

早前Stephy拍攝演唱會海報，以黑色高貴晚裝長裙配長過腰的透髮，隨風飄逸，簡潔有型。她謂：「今次拍攝主題係『簡單』，我哋想帶出嘅訊息，唔係靠外在配搭或服飾去講故事。以紅色背景與黑色長裙嘅對比，乾淨利落。希望以簡單、利落去呈現最真實、最舒服嘅我！不過呈現嘅感覺好舒服，但我一啲都唔舒服，睇落好似『冇乜嘢』嘅動作，其實我已經Book定脊醫，聽日睇醫生。因為條裙中間有少少皺褶，為咗呈現最好嘅形態，擺甫士都好花力氣，好彩我不時有拉筋、練瑜伽，先至可以應付到。」鏡頭前瀟灑，鏡頭後Stephy被幾把風扇從不同方向吹着秀髮，她笑說：「其實都辛苦大家要企高同趴地，唔同角度幫我吹風做效果，我係今日嚟到先知道條裙咁窄，所以大家開餐我都唔敢食嘢，只係食咗兩粒番茄仔。」

Stephy表示當她知道將於紅館開騷，反應不來，說：「猶豫咗好耐『係咪真㗎？』然後幻想企喺紅館唱歌嘅情況，其實過咗好耐先至識得去興奮、開心、緊張，心情好複雜，係我歌唱生涯之中，最大成就解鎖。紅館有一種魔力，係好多歌手嘅最終夢想，對我嚟講亦好大意義。最大關鍵係點樣將我咁多年以來嘅故事、經歷同大家分享，能夠令大家好鍾意呢個騷就係另一個成就解鎖！」

問到哪首歌非唱不可時，她說：「一定要唱嘅歌就實在太多啦，尤其是經典歌實走唔甩。其中有首歌，如果唔唱一定唔放過我，就係《Fantasy Tale》。」她表示每次表演都有人點唱，說：「呢首歌畀大家好多回憶，或者好多唔同嘅意義，係一首好開心嘅歌。」至於跳舞部分，Stephy由女團出道，跳唱是她成長嘅紀錄，她笑說：「我都有少少『身癢癢』想跳吓舞，不過平時都係喺屋企郁吓，好耐冇試過喺咁多人面前跳舞，有啲緊張和期待。」她還透露正在構思其他驚喜表演，目前先賣關子。