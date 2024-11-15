楊茜堯恨爭視后　向林夏薇胡定欣下戰書：唔需要讓我！

視后楊茜堯、林夏薇（薇薇）、馬志威和楊明今日（15日）到觀塘出席台慶劇《黑色月光》宣傳活動。活動上宣布劇集第4集七天跨平台收視21.2點（約138萬觀眾收看）。眾演員在台上玩遊戲時，楊茜堯飾演「Moon姐」一角竟被其他藝人故意叫錯做其他角色名字，分別是被楊明叫錯做《一舞傾城》中的「Mon姐」和《新聞女王》的「Man姐」。

受訪時楊茜堯笑言不想再與楊明交心：「我唔想再叫佢細佬啦。」提到收視，茜堯和薇薇都表示大感滿意，茜堯指有留意到內地網民對劇情討論度好高，又言明白現在這個世代要人坐定定收看劇集比較難，不過希望劇集愈來愈好。她又指連媽媽都有追劇支持自己，稱自己近日忙於做宣傳工作，好少坐低陪媽媽一齊追劇，但媽媽會向她報告每次追劇都緊張到心跳加速，她亦都建議媽媽可以在網上一次過看幾集，但媽媽堅持要等電視播映。

薇薇則表示身邊有好多朋友追劇，大讚劇情刺激，朋友們都會找她劇透，連身邊的髮型師、化妝師和健身教練都會追問劇情，笑言：「因為佢哋都覺得我哋劇情好激烈，好想繼續追落去，同埋佢哋個個都話我角色好壞。」又言收視不能控制，最重要是大家已盡了演員本分。提到她在社交平台上分享性感健身相，問到是否為谷收視派福利？她就表示自己一向都有做運動的習慣，加上現在這個世代觀眾對演員要求好高，希望可以欣賞到更加細微的位置，而且亦覺得做運動可以令自己更加健康和精神，又指現在有增肌的想法：「因為之前好多人都話我太瘦啦，同埋嚟緊都有好多工作，所以都想操fit啲。」楊茜堯亦表示想跟薇薇一起做運動，認為做幕前需要不斷去塑身，保持好狀態。

講到她們與胡定欣都被視為視后寶座的熱門人選，楊茜堯表示已經好久沒有參與過這些盛事，所以好想參與其中，又笑言：「你哋唔需要讓我，我會自己投自己。」又叫薇薇都自己投票給自己。而薇薇就指對獎項抱平常心，覺得今年的角色算是她的代表作之一，得到大家的認同和留言已經好開心，她又指今年有好多優秀的劇集，其中包括好友胡定欣主演的劇集《巾幗梟雄之懸崖》，薇薇笑說：「今年冇人輸，只有觀眾贏，因為大家可以睇到好多好戲。」問到三位好姊妹一起爭獎會否傷感情？楊茜堯和薇薇異口同聲表示不會：「如果一套劇大家有機會一齊入圍，代表有熱度，觀眾都鍾意我哋。」又指最想拿的獎項是「最佳劇集」獎。