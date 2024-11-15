開心Tea一Tea　閨密好友圍爐聊聊天

每逢周末假日，不少巴絲打都會約埋三五知己或閨密聚會，傾偈抒發一下一個星期的喜與悲，又或邊吃點心邊聊天，下午茶因而成為不錯之選，最近就有餐廳與法國香水和化妝品品牌合作推出全新下午茶，還有酒店推出全新意大利開心果海景下午茶，無論是愛美定愛吃都有得揀！

冬日元素

位於金鐘、主打新派歐陸及亞洲風味Fusion菜餐廳與法國香水和化妝品品牌合作，推出以「臻至非凡」為主題的兩位用下午茶套餐，於即日至12月31日期間的每天供應。餐廳行政總廚峰師傅以品牌產品內所用到的食材及冬日元素為創作靈感，炮製出一系列鹹甜點，包括迷你聖誕提子餡批、紅菜頭羊奶芝士多士、炸蟹肉可樂餅及薯絲蝦等，還有濃郁榛果風味的榛子馬卡龍、散發陣陣肉桂香的聖誕肉桂牛油曲奇、酸甜有致的杧果熱情果朱古力撻、口感幼滑的雲呢拿奶凍及經典的焦糖燉蛋等。下午茶當然少不了熱騰騰的英式鬆餅，峰師傅更特意自製玫瑰士多啤梨果醬，搭配凝脂奶油享用，酥香甜美。惠顧下午茶套餐，每位還可以獲得法國香水和化妝品品牌送出的禮盒一份（數量有限，送完即止）。此外，全新下午茶亦設精緻外賣版（需一天前於餐廳網站訂購），讓大家可於戶外或家中與親朋好友享用。

開心果迷大愛

位於尖東的酒店內意大利餐廳用上近來大熱的開心果創作了全新的「意大利開心果海景下午茶」，於即日至2025年1月31日期間供應。餐廳用上來自意大利的優質開心果入饌，炮製成多款鹹點，包括「酥皮餡餅‧鴨肝醬慕絲‧開心果金寶」、「巴馬火腿‧水牛芝士‧羅勒醬麵包‧火箭菜‧開心果金寶」、「菠菜可麗餅‧火腿‧意式軟芝士‧鵪鶉蛋」、「煙三文魚‧三文魚慕絲‧開心果鬆餅」。還有甜點的提拉米蘇（手指餅乾‧火腿‧意式淡芝士‧開心果）、意大利脆餅（開心果‧朱古力‧意式甜芝士）、泡芙‧開心果忌廉、開心果餡餅‧櫻桃醬、海綿蛋糕‧香草奶油‧開心果忌廉、開心果曲奇餅‧奶油‧紅莓果醬、開心果鬆餅（開心果‧果醬‧英式奶油）和開心果雪糕。當中的提拉米蘇（手指餅乾‧火腿‧意式淡芝士‧開心果）可以說經典甜品的現代演繹，浸泡過咖啡的手指餅散發濃郁咖啡香，裹上絲滑的意式淡芝士，綴上開心果碎，每一口都嘗到奶油與堅果滋味，甘香迷人！下午茶還送上清爽的冰凍或熱騰騰的開心果鮮奶咖啡，餐廳還細心地提供於鮮奶泡沫咖啡上添加文字或照片的免費服務，只需在點單時向團隊提出即可，想為另一半或友人帶來小驚喜So Easy！