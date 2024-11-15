吳業坤新歌挑戰成熟曲風　傳達遠離煩囂的感覺

歌手吳業坤近日推出2024最後一支主打派台歌曲《遠花火》，亦是日系3步的最終回。為表誠意，他更於本年度最後一首派台作品大膽挑戰自己，除了有別不同以往抒情及溫柔唱法，挑戰成熟及韻律感較重的曲風外，造型上亦與以往大不同，務求讓觀眾耳目一新。

他表示今次透過歌曲呈現一個人享受寂靜時刻的晚上，希望傳達一種遠離煩囂，不問世事的感覺，亦希望大家能夠透過這些畫面及感覺，引起共鳴，他說：「《遠花火》係講睇到好遠處好靚嘅煙花，但係聽唔到放煙花霹靂啪啦嘅聲，就好似夜晚我哋喺鬧市一個巷仔，見到城市好繁華，但我哋帶住耳機，聽唔到煩囂，享受自己me time嘅感覺。」

今次MV延續3部曲的傳統，於日本街頭取景，配合輕鬆的步伐及旋律，令到大家對於《遠花火》遠離人煙的感覺更有畫面感。值得一提是，造型上更有首尾呼應，繼《幼馴染》後再次脫下眼鏡，造型上挑戰新風格，無論是聽覺及視覺都為觀眾帶來驚喜。另外近日除了忙於出歌宣傳，他亦努力鍛鍊體能，事關他將再度夥拍伍富橋幾位夥伴出戰毅行者，今早眾人便冒雨出發，需要在48小時內完成100公里的路程。