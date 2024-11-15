林峯冇計劃返無綫拍劇　聽古天樂講主力電影界發展

藝人林峯今日（15日）現身昂坪360出席活動，吸引大批粉絲專程到場支持。他表示小時候要乘巴士才能到達，現在有纜車方便很多。之後林峯又跟粉絲大玩遊戲，勝出者除了獲贈紀念品，更可單獨跟林峯擺心心影合照，之後林峯亦相當識做，主動走到粉絲區跟大家玩自拍，冧爆粉絲！

林峯受訪時透露早前不慎拉傷腰部：「完做完澳門演唱會之後少咗運動，搞到啲肌肉崩緊，早幾日打咗個乞嗤拉傷條腰。」他笑言湊女反而有郁動會好一點。談到最近推出新歌《我又戀愛了》，他感謝填詞人黃偉文為他度身訂造，又指原來兩人相隔15年後再合作，對方更笑指依這樣推算，下次再合作已是70歲，令網民笑指下首作品可取名《Let's get old》：「佢好有心，可能睇咗《九龍城寨之圍城》所以有呢個想法，未試過以一個角色出發去寫歌。」

提到他將為無綫擔任台慶表演嘉賓，他笑言是回「老東家」做跳唱嘉賓，不過沒有計劃回娘家拍劇，指老闆古天樂希望他繼續以電影為主力，透露稍後有電影工作安排。另談到他未能打入《叱咤樂壇流行榜頒獎禮2024》「我最喜歡的男歌手」十強，他説：「有我個名出現喺名單已經好開心！入唔到圍冇所謂，係一個新嘗試。」他表示若獲邀出席會視乎工作安排再決定。

他表示聖誕有工作在身，之後希望能跟太太和囡囡去短途旅行，問到囡囡可會要求一個白色聖誕？他笑謂：「囡囡依家先4歲，有父母陪伴已經好開心，我每次做完嘢返去都會帶佢哋出街行吓。（送禮物畀太太？）唔使刻意，平時都會送，主要送啲實用嘅嘢。」