富家女龐卓欣唔贊成拍拖AA制：想男人照顧我！

2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada）近年轉型做KOL及做音樂老師教小朋友唱歌，與金融才俊男友Patrick感情穩定，兩人不時高調放閃，事業愛情兩得意！Ada日前拍片分享對情侶/夫妻之間AA制的看法，她認為男方應該主動照顧女方，更指可以從中看出男方的誠意。

她表示讀書時期因為用的不是自己的錢，與男友都是用家人的錢，所以並不介意AA制，但當自己開始工作賺錢後，她就不太贊成繼續AA制：「我揀男朋友都係想遲早結婚，都係因為結婚，所以先拍拖，唔係拍拖嚟做咩啫？咁我就想搵一個男仔係真心想照顧我，唔關錢呢個問題，但我係想男仔主動『呢個女仔我想照顧佢，畀最好嘅嘢佢』，細嘅嘢我畀我唔介意，但其實每個女仔想一個男仔照顧都係好正常，我覺得慳係唔緊要嘅，但係對自己屋企人或者對自己愛嘅人唔好太斤斤計較。」

Ada又指當自己懷孕期間無法工作時，都希望另一半可以照顧自己，但就強調不是為了錢而結婚：「我唔係要做gold digger（拜金女），有層樓先嫁畀一個人，唔係咁，就係通過日常呢啲小小嘅嘢，你知道呢個男仔其實對你有冇誠意。」最後她就重申以上只是個人看法，只要雙方不介意，AA制也完全沒有問題。

雖然龐卓欣不贊成AA制，但其實她家境富裕，她的爸爸龐寶林是股評人、基金公司管理董事總經理，有傳身家逾億，2018年龐卓欣在富爸爸的支持下，以1,200萬購入銅鑼灣一個700呎單位，成功上車！