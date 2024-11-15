平嘢無好？高CP新機唱反調

傳統概念是「平嘢無好」，但今時今日平價手機都有筍嘢！新推出的小米POCO C75就是一例，入場費七百蚊有找，卻內置6.88吋超大屏幕，支援電競級1,670萬色輸出及120Hz更新率，實現流暢的切換和減少延遲。屏幕還取得TÜV Rheinland雙重認證 ，具備低藍光和無閃爍特性，加上深色模式和閱讀模式等附加功能，時刻保護用戶雙眼。

睇埋相機，搭載5,000萬像素AI雙鏡頭系統及1,300萬像素前置鏡頭，預載夜景模式和模擬柔光環，照顧夜拍及人像需要。特設底片攝影功能，提供經典菲林等多款濾鏡，讓用戶盡情發揮創意。處理器是全新八核心Helio G81-Ultra，內置高達16GB RAM援擴充記憶體，運算速度唔失禮。至於電池，容積達5,160mAh且對應18W快速充電，最長待機21天。

同場加映︰百變功能

同期HMD Fusion大玩百變功能，本身它是一部擁有6.56吋HD+ 90Hz屏幕、S4 Gen 2處理器、8GB RAM、256GB ROM及1.08億像素主鏡頭的中價手機，看似平平無奇;但原來它可透過6個專用引腳，連接廠方稍後推出的補光環形燈、遊戲手製及IP68防水無線充電保護套等智能配件，令它搖身一變為自拍神器或手提遊戲機！同時它標榜修理容易，屏幕、電池擰開背蓋就能更換，大大延長使用壽命。