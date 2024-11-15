楊紫瓊自嘲唔識唱歌照拍Musical　Marf試鏡即場除底褲

奧斯卡影后楊紫瓊接受電視台節目訪問，暢談最新電影《魔法壞女巫》，她憶述當初收到導演Jon M Chu邀請拍攝時，看完劇本後便跟對方說：「你知唔知呢個角色要唱歌？你知我唔識唱歌。」但Jon M Chu表示：「唔怕啦，得㗎喇你！你成日都話想做Musical，依家就係一個好好嘅機會。」而當楊紫瓊還在考慮時，Jon M Chu更和兩位主要演員Cynthia Erivo 以及Ariana Grande錄了一段片給楊紫瓊，說：「It’s imperative you come and join us now.」來說服楊紫瓊接拍。其實楊紫瓊於1993年電影《新流星蝴蝶劍》中曾主唱主題曲《愛似流星》，現場提到時她即笑着掩耳頻說「聽唔到」。而《魔》片所有場景也搭建了出來，更在場景種植了900萬枝鬱金香。她表示化妝及穿上戲服後，行入場景便已感覺進入了電影世界，跟CG拍攝的感覺大大不同。

除了身在洛杉磯的楊紫瓊外，節目還請來電影《寄了一整個春天》的導演葉鈺瀛、演員邱彥筒（Marf）作嘉賓。戲中Marf飾演一個15、16歲有口吃的少女，跟家人缺乏溝通，渴望戀愛但又沒有辦法用自己的溝通能力去追求。Marf指接到這劇本時覺得很興奮，因為自己很喜歡有挑戰性，或者很特別的角色。試鏡時自言也有些緊張，擔心不知要面對甚麼人，而試鏡的場口是要即場脫下底褲和嘗試口吃演出，她指如果有很多男士在場自己會比較難演繹，但幸好是全女班，大家也比較斯文，覺得這次試鏡有挑戰性但沒有阻嚇性。

而葉鈺瀛就指自己一開始已覺Marf很適合演這個角色，更讚Marf試鏡時「除底褲好爽快」，一點兒扭捏也沒有，大家聽見也忍俊不禁。葉鈺瀛憶述當時試鏡其實有預備道具底褲，打算給演員穿在面褲上再脫，但Marf突然就脫下自己條面褲，還說：「唔驚，我有打底。」當刻首先覺得Marf不怕尷尬，其次是覺得Marf好似甚麼也不怕，但其實是很害怕，而戲中的角色就正正是這樣的一個人。